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SON DAKİKA | AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'
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'İran dini lideri Hamaney İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi' iddiası
'İran dini lideri Hamaney İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi' iddiası
Sputnik Türkiye
ABD basınının iki Devrim Muhafızı'na dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T23:33+0300
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim arttı. ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi. Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-lideri-hamaney-israil-cok-agir-bir-cezaya-carptirilacak-1086365243.html
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'İran dini lideri Hamaney İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi' iddiası

23:33 31.07.2024 (güncellendi: 00:23 01.08.2024)
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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ABD basınının iki Devrim Muhafızı'na dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim arttı.
ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.
Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak
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