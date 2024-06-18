https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/maliden-batidaki-rus-varliklarina-el-konulmasina-tepki-1084952526.html

Mali’den Batı'daki Rus varlıklarına el konulmasına tepki

Mali’den Batı'daki Rus varlıklarına el konulmasına tepki

Sputnik Türkiye

Sputnik’e konuşan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın Batı'daki varlıklarına el konulmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtirken, bu... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:52+0300

2024-06-18T10:52+0300

2024-06-18T10:52+0300

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Batı Afrika ülkesi Mali’nin her türlü mali ve ekonomik yaptırıma ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı olduğunu yineleyen Dışişleri Bakanı Diop, “Rus varlıklarına el konulması uluslararası hukuka uygun değildir. Bu emsalin çok taraflı kurumlara ve hatta uluslararası baskın para birimlerine olan güveni sarsması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.Mali Dışişleri Bakanı, uluslararası finans sisteminin ‘güven’ üzerine inşa edildiğine vurgu yaparken, küresel ekonomiyi daha fazla zayıflatmamak için bu tür önlemlerden kaçınılmasının tavsiye edildiğini söyledi.Yellen ise farklı düşünüyorYakın zamanda ABC News'e demeç veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına rağmen Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için Rus varlıklarını kullanmasının ‘hırsızlık’ olmadığını savunmuştu.Washington'un bu konuda ‘herhangi bir yasal sorun’ görmediğini kaydeden Yellen, "buna hırsızlık demek mantıklı değil" diye konuştu.Yellen, ayrıca mal varlığına el koyma ikilemini ‘Putin ile bir irade savaşı’ olarak gördüğünü de vurguladı.İtalya Başbakanı Meloni, G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nebenzya-rus-varliklarina-el-konulmasi-tehlikeli-emsal-olusturur-1084828577.html

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mali, batı afrika, rusya, g7, rusya merkez bankası, ekonomi, washington dc, janet yellen