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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/israil-gazzede-alikoydugu-19-esiri-serbest-birakti-1086404389.html
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 esiri serbest bıraktı
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi serbest bıraktı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:03+0300
2024-08-01T13:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, 19 Filistinliyi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.Sağlık durumlarının kötü olduğu belirtilen Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görülüyor.Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları süre boyunca korkunç uygulamalara, aç bırakma, darp ve hakaret gibi çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldığını anlattı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin '26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü' münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/7-ekim-saldirisinin-mimari-olarak-biliniyordu-israil-kassam-tugaylari-komutani-deifi-oldurdu-1086400980.html
israil
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, esir, esir çocuklar, savaş esiri, filistin esirler heyeti, filistin esirler cemiyeti

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 esiri serbest bıraktı

13:03 01.08.2024
© AA / Ashraf AmraABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman
ABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Ashraf Amra
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İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi serbest bıraktı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, 19 Filistinliyi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Sağlık durumlarının kötü olduğu belirtilen Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görülüyor.

Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları süre boyunca korkunç uygulamalara, aç bırakma, darp ve hakaret gibi çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldığını anlattı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin '26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü' münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı kaydedilmişti.
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
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