https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/israil-gazzede-alikoydugu-19-esiri-serbest-birakti-1086404389.html

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 esiri serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 esiri serbest bıraktı

Sputnik Türkiye

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi serbest bıraktı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T13:03+0300

2024-08-01T13:03+0300

2024-08-01T13:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083972089_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_252be3bb815555e476209a0afb96d89b.jpg

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, 19 Filistinliyi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.Sağlık durumlarının kötü olduğu belirtilen Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görülüyor.Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları süre boyunca korkunç uygulamalara, aç bırakma, darp ve hakaret gibi çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldığını anlattı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin '26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü' münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/7-ekim-saldirisinin-mimari-olarak-biliniyordu-israil-kassam-tugaylari-komutani-deifi-oldurdu-1086400980.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, esir, esir çocuklar, savaş esiri, filistin esirler heyeti, filistin esirler cemiyeti