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İran'dan gözdağı: 'Haniye'nin kanı yerde kalmayacak, İsrail kesinlikle pişman olacak'
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Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine İran'dan üst düzeyde tepki gelmeye devam ediyor. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.Tahran'da Haniye için düzenlenen cenaze töreninde İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır" ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, söz konusu adımın atılacağının altını çizdi.Hamas lideri Haniye yönelik suikastHaniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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iran, tahran, ismail haniye, ismail heniyye, hamas, hamas hareketi, suikast, mesud pezeşkiyan, iran devrim muhafızları, muhammed bakıri, iran islam cumhuriyeti genelkurmay başkanı general muhammed bakıri
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İran'dan gözdağı: 'Haniye'nin kanı yerde kalmayacak, İsrail kesinlikle pişman olacak'

16:17 01.08.2024 (güncellendi: 16:22 01.08.2024)
© Fotoğraf : Twitterİsmail Haniye
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine İran'dan üst düzeyde tepki gelmeye devam ediyor.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.

Tahran'da Haniye için düzenlenen cenaze töreninde İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, söz konusu adımın atılacağının altını çizdi.

Hamas lideri Haniye yönelik suikast

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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