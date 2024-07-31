https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/beyaz-saray-f-16larin-ukraynaya-teslimine-iliskin-bilgiyi-dogrulamadi-1086390117.html

Beyaz Saray, F-16’ların Ukrayna’ya teslimine ilişkin bilgiyi doğrulamadı

Beyaz Saray, F-16’ların Ukrayna’ya teslimine ilişkin bilgiyi doğrulamadı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna’ya teslim ettiği yönündeki haberleri doğrulamayı reddetti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T22:12+0300

2024-07-31T22:12+0300

2024-07-31T22:12+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın açıklamasında ABD’nin F-16 savaş uçaklarının ilk partisini Ukrayna’ya teslim ettiği iddialarını içeren haberleri doğrulamayı reddetti.Kirby, “Ukrayna tarafına başvurmalısınız, ben kesinlikle silahlarımız hakkında konuşmak niyetinde değilim” açıklamasında bulundu.Sözcü aynı zamanda, daha önce açıklanan planlara göre Amerikan savaş uçaklarının bu yaz sonuna kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine girmesi gerektiğini hatırlatarak, “Bu tarihlerden şüphe etmek için herhangi bir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/f-16larin-ilk-partisi-ukraynaya-teslim-edildi-1086386475.html

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