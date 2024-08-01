Fed faiz kararı sonrası altın ve dolarda yeni tahmin: Piyasalar nasıl etkilenir?
07:18 01.08.2024 (güncellendi: 07:19 01.08.2024)
© AAdolar - altın
© AA
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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Fed faiz kararı ve Orta Doğu’daki gelişmeler altın ve doları nasıl etkiler?
Para ve emtia piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde bıraktı. Peki karar sonrası piyasalarda beklentiler neler? İlerleyen süreçte olası bir faiz indirimi altın ve doları nasıl etkiler?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Burada asıl önemli olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları olacak. Bundan sonraki süreç içinde ‘indirim gelecek mi?’ bunu göreceğiz. Şu an sürpriz yok, beklenen oldu. Piyasaların etkilenmesini beklemiyorum. Faiz indirimleriyle ilgili farklı bir düşünce açıklarlarsa, ki ben böyle bir ihtimali beklemiyorum. Fed beklentileri bozmamaya çalışacaktır. Faiz indirimi ihtimalleri eylül ve kasım olarak görülüyor. Bence Fed eylül değil de kasım ayında faiz indirimine gidebilir. Son zamanlarda petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle enflasyonda beklenenin üzerinde düşüş gerçekleşebilir. Enflasyon verisi ABD’de gelecekte faiz indirimleri konusunda beklentileri artırabilir. Şu an için en büyük tedirginlik Körfez’de savaşın yayılma riskidir.
‘Petrolde yükseli̇ş görebi̇li̇ri̇z’
Son olarak Hamas sorumlusunun öldürülmesiyle savaşın bölgeye yayılma riski artıyor. İsrail’in istediği de budur. Böyle bir durum olursa petrolde yükseliş görebiliriz. Bu da ABD’de enflasyonun daha da yükseleceği anlamına gelir. Şu anda en büyük risk ABD için jeopolitik risktir. İran’daki suikast için ABD ‘bizim bilgimiz yok’ dedi. Savaşın daha fazla yayılması ABD’nin işine gelmiyor.
‘Altında yeni̇ rekorları görebi̇li̇ri̇z’
Merkez Bankaları altın almaya devam ediyor. Alımların devam etmesinin sebebi jeopolitik risklerdir. Eğer jeopolitik riskler artarsa altında yeni rekorları görebiliriz. Jeopolitik riskler artarsa altında toparlanma devam edebilir. Buna bağlı olarak gram altında yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir.
Doların seyri̇ ne olur?
Faiz kararında sürpriz olmadığı için bu doları etkilemez. Asıl Avrupa’da bir sıkıntı var. Almanya’nın büyümesi ekside. Avrupa için resesyon konuşuluyor. Bu durum doların daha güçlü kalmasına yol açıyor. ABD’nin borcu da bir yandan aldı başına gidiyor. Bu doları baskılıyor.