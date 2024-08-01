Fed faiz kararı sonrası altın ve dolarda yeni tahmin: Piyasalar nasıl etkilenir?

“Burada asıl önemli olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları olacak. Bundan sonraki süreç içinde ‘indirim gelecek mi?’ bunu göreceğiz. Şu an sürpriz yok, beklenen oldu. Piyasaların etkilenmesini beklemiyorum. Faiz indirimleriyle ilgili farklı bir düşünce açıklarlarsa, ki ben böyle bir ihtimali beklemiyorum. Fed beklentileri bozmamaya çalışacaktır. Faiz indirimi ihtimalleri eylül ve kasım olarak görülüyor. Bence Fed eylül değil de kasım ayında faiz indirimine gidebilir. Son zamanlarda petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle enflasyonda beklenenin üzerinde düşüş gerçekleşebilir. Enflasyon verisi ABD’de gelecekte faiz indirimleri konusunda beklentileri artırabilir. Şu an için en büyük tedirginlik Körfez’de savaşın yayılma riskidir.