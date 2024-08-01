https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/estonya-rusya-sinirinda-tam-denetim-uygulamasina-geciyor-1086405341.html
Estonya, Rusya sınırında tam denetim uygulamasına geçiyor
Estonya, Rusya sınırında tam denetim uygulamasına geçiyor
Sputnik Türkiye
Daha önce Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyuran Baltık ülkesi Estonya, 8 Ağustos itibariyle sınırda tam gümrük kontrolü uygulayacağını bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:35+0300
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Yakın zamanda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını” ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, Estonya'nın 8 Ağustos'tan itibaren Rusya ile olan sınırında tam gümrük kontrolü uygulayacağını söyledi.Bakan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Estonya, Rus savaş makinesine tedarik sağlamadığımızı ya da saldırganın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmadığımızı daha iyi garanti altına almak için 8 Ağustos'tan itibaren Rusya sınırında tam gümrük kontrolleri uygulayacak” ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Kaja Kallas, “Sınırlarımızı geçen malların AB yaptırımlarına tabi olmadığından emin olmalıyız. Risk değerlendirmesine dayanan mevcut kontrol sistemini tam kapsamlı denetime geçirmek bize daha fazla güven sağlayacak” diye konuşmuştu.Daha önce Estonya'nın Rusya sınırında pasaport ve gümrük kontrollerinde seçici kontroller yerine tam gümrük kontrolü uygulayacağı bildirilmişti.23 Haziran'da Estonya Polis ve Sınır Muhafaza Teşkilatı, durumun gerektirmesi halinde Rusya ile olan tüm sınır geçiş noktalarını hızlı bir şekilde kapatmaya hazır olduğunu duyurdu.Rusya-Estonya sınırında faaliyet gösteren üç gümrük kontrol noktası bulunurken, Narva gümrük kontrol noktası kapatılmış, Luhamaa ve Koidula gümrük noktaları ise daha sıkı kontrol uygulamasına geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/letonyadan-belarus-plakali-araclara-yasak-1085877031.html
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estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, sınır, gümrük, gümrük kapısı, kısıtlama
estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, sınır, gümrük, gümrük kapısı, kısıtlama
Estonya, Rusya sınırında tam denetim uygulamasına geçiyor
13:29 01.08.2024 (güncellendi: 13:35 01.08.2024)
Daha önce Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyuran Baltık ülkesi Estonya, 8 Ağustos itibariyle sınırda tam gümrük kontrolü uygulayacağını bildirdi.
Yakın zamanda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını” ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, Estonya'nın 8 Ağustos'tan itibaren Rusya ile olan sınırında tam gümrük kontrolü uygulayacağını söyledi.
Bakan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Estonya, Rus savaş makinesine tedarik sağlamadığımızı ya da saldırganın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmadığımızı daha iyi garanti altına almak için 8 Ağustos'tan itibaren Rusya sınırında tam gümrük kontrolleri uygulayacak” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Kaja Kallas, “Sınırlarımızı geçen malların AB yaptırımlarına tabi olmadığından emin olmalıyız. Risk değerlendirmesine dayanan mevcut kontrol sistemini tam kapsamlı denetime geçirmek bize daha fazla güven sağlayacak” diye konuşmuştu.
Daha önce Estonya'nın Rusya sınırında pasaport ve gümrük kontrollerinde seçici kontroller yerine tam gümrük kontrolü uygulayacağı bildirilmişti.
23 Haziran'da Estonya Polis ve Sınır Muhafaza Teşkilatı, durumun gerektirmesi halinde Rusya ile olan tüm sınır geçiş noktalarını hızlı bir şekilde kapatmaya hazır olduğunu duyurdu.
Rusya-Estonya sınırında faaliyet gösteren üç gümrük kontrol noktası bulunurken, Narva gümrük kontrol noktası kapatılmış, Luhamaa ve Koidula gümrük noktaları ise daha sıkı kontrol uygulamasına geçmişti.