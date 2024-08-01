https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/estonya-rusya-sinirinda-tam-denetim-uygulamasina-geciyor-1086405341.html

Estonya, Rusya sınırında tam denetim uygulamasına geçiyor

Estonya, Rusya sınırında tam denetim uygulamasına geçiyor

Sputnik Türkiye

Daha önce Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyuran Baltık ülkesi Estonya, 8 Ağustos itibariyle sınırda tam gümrük kontrolü uygulayacağını bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T13:29+0300

2024-08-01T13:29+0300

2024-08-01T13:35+0300

dünya

estonya

rusya

rusya-estonya ilişkileri

sınır

gümrük

gümrük kapısı

kısıtlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077388082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d11a5419a6dccd479f4c211f2699527.jpg

Yakın zamanda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını” ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, Estonya'nın 8 Ağustos'tan itibaren Rusya ile olan sınırında tam gümrük kontrolü uygulayacağını söyledi.Bakan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Estonya, Rus savaş makinesine tedarik sağlamadığımızı ya da saldırganın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmadığımızı daha iyi garanti altına almak için 8 Ağustos'tan itibaren Rusya sınırında tam gümrük kontrolleri uygulayacak” ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Kaja Kallas, “Sınırlarımızı geçen malların AB yaptırımlarına tabi olmadığından emin olmalıyız. Risk değerlendirmesine dayanan mevcut kontrol sistemini tam kapsamlı denetime geçirmek bize daha fazla güven sağlayacak” diye konuşmuştu.Daha önce Estonya'nın Rusya sınırında pasaport ve gümrük kontrollerinde seçici kontroller yerine tam gümrük kontrolü uygulayacağı bildirilmişti.23 Haziran'da Estonya Polis ve Sınır Muhafaza Teşkilatı, durumun gerektirmesi halinde Rusya ile olan tüm sınır geçiş noktalarını hızlı bir şekilde kapatmaya hazır olduğunu duyurdu.Rusya-Estonya sınırında faaliyet gösteren üç gümrük kontrol noktası bulunurken, Narva gümrük kontrol noktası kapatılmış, Luhamaa ve Koidula gümrük noktaları ise daha sıkı kontrol uygulamasına geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/letonyadan-belarus-plakali-araclara-yasak-1085877031.html

estonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, sınır, gümrük, gümrük kapısı, kısıtlama