https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/letonyadan-belarus-plakali-araclara-yasak-1085877031.html
Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak
Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak
Sputnik Türkiye
Rusya’ya karşı sert dış politikasıyla dikkat çeken Baltık ülkesi Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T16:44+0300
2024-07-15T16:44+0300
2024-07-15T16:44+0300
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Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/letonya-lideri-ukraynanin-rusyayi-vurmasini-yasaklamak-icin-neden-yok--1084275553.html
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letonya, rusya, belarus, sınır, baltık ülkeleri, baltık denizi
letonya, rusya, belarus, sınır, baltık ülkeleri, baltık denizi
Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak
Rusya’ya karşı sert dış politikasıyla dikkat çeken Baltık ülkesi Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi.
Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.
Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı.