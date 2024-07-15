https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/letonyadan-belarus-plakali-araclara-yasak-1085877031.html

Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak

Letonya'dan Belarus plakalı araçlara yasak

Sputnik Türkiye

Rusya’ya karşı sert dış politikasıyla dikkat çeken Baltık ülkesi Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T16:44+0300

2024-07-15T16:44+0300

2024-07-15T16:44+0300

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Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/letonya-lideri-ukraynanin-rusyayi-vurmasini-yasaklamak-icin-neden-yok--1084275553.html

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letonya, rusya, belarus, sınır, baltık ülkeleri, baltık denizi