https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/disisleri-bakanligindan-ankaradaki-takas-operasyonuna-iliskin-aciklama-1086419966.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin, Türkiye'nin, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T20:05+0300

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2024-08-01T20:05+0300

türkiye

takas

dışişleri bakanlığı

ankara

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus olmak üzere yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirildi.​Açıklamada, "Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/mitin-koordinasyonunda-rusya-ile-abd-arasinda-tutuklu-takasi-gerceklestirildi-1086413124.html

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