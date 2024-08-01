https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/deprem-uzmani-perincek-erdek-ve-bandirma-risk-altinda-diyerek-uyardi-imrali-fayina-dikkat-1086406067.html

Deprem uzmanı Perinçek, 'Erdek ve Bandırma risk altında' diyerek uyardı: 'İmralı fayına dikkat'

Deprem uzmanı Perinçek, 'Erdek ve Bandırma risk altında' diyerek uyardı: 'İmralı fayına dikkat'

Sputnik Türkiye

Son 24 saatte Yalova ve Armutlu kuzeyinde meydana gelen depremler dikkat çeken uzmanlar, bu depremlerin bölgedeki fay hatları üzerindeki etkilerine vurgu... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T13:50+0300

2024-08-01T13:50+0300

2024-08-01T13:50+0300

türkiye

deprem

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

doğan perinçek

uyarı

yalova

armutlu

imralı

gemlik körfezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086405909_0:33:1080:641_1920x0_80_0_0_deb672deb641653aa0cb15f18809ff82.jpg

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.Perinçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Perinçek, İmralı Fayı'nın önemine değinerek, "İznik Gölü güney kıyılarından Gemlik Körfezi güney kıyılarına uzanan aktif faylar, Bandırma yönünde devam ediyor. Bu fay zonu üzerinde olan depremlerin batı yönünde enerji ve gerilim yüklediğini düşünüyorum. Benzer bir enerji transferinin İmralı Fayı üzerinden de Erdek-Bandırma yönüne doğru olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Marmara Adası merkezli üçgen alanı içinde olan depremlerin de güneybatı yönünde enerji transfer ettiğini son 3 yıldır belirlemeye çalışıyoruz. Enerji transfer yönleri eflatun renkli oklarla gösterilmiştir" dedi.Perinçek, yorumlarının geçerliliği konusunda zamanın en iyi test olacağını belirterek, "Yorumumuz ne kadar geçerli, zaman gösterecek. Ancak sanırım çok fazla beklememiz gerekmeyecek" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okan-tuysuzden-4-il-icin-deprem-uyarisi-istanbul-da-aralarinda-1086287729.html

türkiye

yalova

armutlu

imralı

gemlik körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika, deprem haritası, deprem tahmini, deprem uyarısı, son depremler, deprem uzmanı doğan perinçek, deprem riski, imralı fayı deprem, imralı adası deprem