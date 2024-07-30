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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları'na tepki: İlk fırsatta Sayın Papa'yı da arayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları'na tepki: İlk fırsatta Sayın Papa'yı da arayacağım
Sputnik Türkiye
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları'nın açılış gösterisine tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T16:31+0300
2024-07-30T18:05+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın gündeminde Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni vardı. Törendeki LGBT gösterisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan olimpiyatlara kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davet ettiğini ancak torununun uyarısı üzerine Paris'e gitmediğini söyledi. Erdoğan "Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum, 'dede gitme' dedi. 'Niye' dedim? 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi, çıkardı bana Instagram'dan gösterdi o görüntüleri. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP'li Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan "Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan'a 'masal' diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar" dedi. 'Her konuda aynı düşüncede yer almalarını beklemiyoruz'CHP'den, her konuda kendileriyle aynı düşüncede, aynı sayfada yer almasını asla beklemediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece milli meselelerde, yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi, böyle konularda dahi katkı sunmayı beceremiyorsa, bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter; biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. Anavatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.'Biz İstiklal Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer gündem konusu ise İsrail oldu. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleriyle ateşkese evet demesine rağmen, savaşı uzatan tarafın İsrail olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:''Dede gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları'na tepki: İlk fırsatta Sayın Papa'yı da arayacağım

16:31 30.07.2024 (güncellendi: 18:05 30.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları'nın açılış gösterisine tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'e gitmemesi için torununun kendisine 'Dede gitme orada LGBT gösterisi yapacaklar' dediğini anlatarak, "İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım" açıklamasını da yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın gündeminde Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni vardı. Törendeki LGBT gösterisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan olimpiyatlara kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davet ettiğini ancak torununun uyarısı üzerine Paris'e gitmediğini söyledi. Erdoğan "Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum, 'dede gitme' dedi. 'Niye' dedim? 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi, çıkardı bana Instagram'dan gösterdi o görüntüleri. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında CHP'li Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan "Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan'a 'masal' diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar" dedi.

'Her konuda aynı düşüncede yer almalarını beklemiyoruz'

CHP'den, her konuda kendileriyle aynı düşüncede, aynı sayfada yer almasını asla beklemediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece milli meselelerde, yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi, böyle konularda dahi katkı sunmayı beceremiyorsa, bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter; biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. Anavatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'Biz İstiklal Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer gündem konusu ise İsrail oldu. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleriyle ateşkese evet demesine rağmen, savaşı uzatan tarafın İsrail olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

“Hamas, bizim de telkinlerimizle ateşkese evet dediği halde savaşı uzatan, kan döken, katliam yapan taraf İsrail’dir, İsrail yönetimidir. Hukuk tanımaz İsrail Devleti, sadece Filistin için, sadece Lübnan için değil; gelinen noktada artık tüm insanlık ve dünya için tehdittir. Hitler, ABD ve SSCB ittifakı ile geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan bu soykırım, vahşet ve barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların bu katliam şebekesine bir an önce dur demesi gerekiyor. Biz, Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığının; bölgemizi ve bütün dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkındayız. Gazze’deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti de çok iyi biliyor. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın ve gözyaşının durması için söylüyoruz. Biz İstiklal Marşı bile ‘korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez ve bizi sindirmez. İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez.”

''Dede gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi'

Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum, 'dede gitme' dedi. 'Niye' dedim? 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi, çıkardı bana Instagram'dan gösterdi o görüntüleri. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim.
Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir.
Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti.
İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.
Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir.
LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır.
Cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir.
Milletimizin acil çözüm beklediği başıboş köpek meselesini, hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vererek kısa sürede hal yoluna koyacağız."
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Diyanet'ten olimpiyat açılış törenindeki görüntülere tepki: 'Sapkın bir zihniyetin boy gösterisi'
15:15
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