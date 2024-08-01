https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorustu-1086422965.html

Erdoğan, Biden ile görüştü: 'Temsilciler Meclisi'ndeki görüntüler derin hayal kırıklığı oluşturdu'

Erdoğan, Biden ile görüştü: 'Temsilciler Meclisi'ndeki görüntüler derin hayal kırıklığı oluşturdu'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T22:17+0300

2024-08-01T22:17+0300

2024-08-01T22:41+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

joe biden

abd

abd

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058108217_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_d6ec0e336ff21bd5ece268286ea3512b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/iletisim-baskanligi-haniyenin-diyarbakirin-ozgurlugunu-isteriz-dedigi-dogru-degildir-1086418049.html

türkiye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, abd, türkiye