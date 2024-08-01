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Erdoğan, Biden ile görüştü: 'Temsilciler Meclisi'ndeki görüntüler derin hayal kırıklığı oluşturdu'
Erdoğan, Biden ile görüştü: 'Temsilciler Meclisi'ndeki görüntüler derin hayal kırıklığı oluşturdu'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T22:17+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/iletisim-baskanligi-haniyenin-diyarbakirin-ozgurlugunu-isteriz-dedigi-dogru-degildir-1086418049.html
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recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, abd, türkiye
recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, abd, türkiye

Erdoğan, Biden ile görüştü: 'Temsilciler Meclisi'ndeki görüntüler derin hayal kırıklığı oluşturdu'

22:17 01.08.2024 (güncellendi: 22:41 01.08.2024)
© İHA-AW657638Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA-AW657638
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.
Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.
Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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