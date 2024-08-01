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Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı
Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen Busenaz Sürmeneli'den... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T21:55+0300
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buse naz çakıroğlu
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Müsabaka sırasında Buse Naz Çakıroğlu'na destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştığı Buse Naz Çakıroğlu'na gelen yumrukları "vücuduyla savunan" Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik verdi.Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın bitmesiyle de büyük sevinç yaşadı.
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busenaz sürmeneli, buse naz çakıroğlu, destek
busenaz sürmeneli, buse naz çakıroğlu, destek

Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı

21:55 01.08.2024 (güncellendi: 21:58 01.08.2024)
© AA / Muhammed Boztepe Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.
 Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Muhammed Boztepe
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen Busenaz Sürmeneli'den geldi. Maç boyunca Buse Naz Çakıroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.
Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Müsabaka sırasında Buse Naz Çakıroğlu'na destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.
© AA / Muhammed BoztepeBusenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi.
Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi.
© AA / Muhammed Boztepe
Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştığı Buse Naz Çakıroğlu'na gelen yumrukları "vücuduyla savunan" Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik verdi.
Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın bitmesiyle de büyük sevinç yaşadı.
Buse Naz Çakıroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi
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