https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/buse-naz-cakiroglu-ringde-busenaz-surmeneli-tribunde-mucadele-etti-1086422076.html
Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı
Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen Busenaz Sürmeneli'den... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T21:55+0300
2024-08-01T21:55+0300
2024-08-01T21:58+0300
spor
busenaz sürmeneli
buse naz çakıroğlu
destek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086421879_0:0:1691:952_1920x0_80_0_0_e1821682d250e21c2259f070facce710.jpg
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Müsabaka sırasında Buse Naz Çakıroğlu'na destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştığı Buse Naz Çakıroğlu'na gelen yumrukları "vücuduyla savunan" Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik verdi.Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın bitmesiyle de büyük sevinç yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/buse-naz-cakiroglu-ceyrek-finale-yukseldi-1086412479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086421879_88:0:1360:954_1920x0_80_0_0_8c507818133bd21a80c2035c3e7b1d78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
busenaz sürmeneli, buse naz çakıroğlu, destek
busenaz sürmeneli, buse naz çakıroğlu, destek
Buse Naz Çakıroğlu'na adaşından tribünden destek: Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştı
21:55 01.08.2024 (güncellendi: 21:58 01.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen Busenaz Sürmeneli'den geldi. Maç boyunca Buse Naz Çakıroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.
Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Müsabaka sırasında Buse Naz Çakıroğlu'na destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.
Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştığı Buse Naz Çakıroğlu'na gelen yumrukları "vücuduyla savunan" Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik verdi.
Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın bitmesiyle de büyük sevinç yaşadı.