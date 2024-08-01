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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/bitcoinin-fiyati-64-bin-dolarin-altina-dustu-1086420998.html
Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü
Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü
Sputnik Türkiye
En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybetti. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T20:24+0300
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ekonomi
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kripto para
kripto
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Ortadoğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Ortadoğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4.3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.Ethereum yüzde 5,5 değer kaybettiPiyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bitcoinin-fiyati-67-bin-dolari-gecti-1086045137.html
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Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

20:24 01.08.2024 (güncellendi: 20:30 01.08.2024)
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybetti.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Ortadoğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.
Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Ortadoğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.
Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.
Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4.3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.

Ethereum yüzde 5,5 değer kaybetti

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
EKONOMİ
Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti
19 Temmuz, 23:42
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