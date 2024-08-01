https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/bitcoinin-fiyati-64-bin-dolarin-altina-dustu-1086420998.html

Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

Sputnik Türkiye

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybetti. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T20:24+0300

2024-08-01T20:24+0300

2024-08-01T20:30+0300

ekonomi

coinmarketcap

kripto para

kripto

bitcoin

ortadoğu

beyrut

tahran

abd merkez bankası

abd merkez bankası (fed)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457294_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bd4ac2d7d0757df6f21342b0c5d5a3a6.jpg

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Ortadoğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Ortadoğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4.3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.Ethereum yüzde 5,5 değer kaybettiPiyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bitcoinin-fiyati-67-bin-dolari-gecti-1086045137.html

beyrut

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin fiyatı düştü, bitcoin 64 bin doların altına, kripto para piyasası geriledi, orta doğu jeopolitik gerginlik, beyrut ve tahran saldırıları, bitcoin fiyat düşüşü, coinmarketcap verileri, küresel kripto para piyasası, bitcoin değer kaybı, ethereum fiyatı düştü, abd merkez bankası faiz kararı, fed faiz oranları, yatırımcı kripto para satışları, bitcoin fiyat analizi, kripto para piyasası değeri, ethereum düşüşü, kripto para piyasası etkilendi, jeopolitik riskler kripto para, yatırımcı davranışı kripto, bitcoin ve ethereum fiyatları, bitcoin neden düşüyor, bitcoin fiyatı ne kadar, bitcoin fiyatı neden düştü, bitcoin fiyatı düşer mi, bitcoin fiyatı artar mı, ethereum fiyatı neden düştü, ethereum fiyatı ne kadar, kripto para piyasası neden geriledi, jeopolitik gerginlik kripto para etkisi, fed faiz kararının kripto para etkisi, bitcoin fiyat tahminleri, bitcoin fiyatı nasıl belirlenir, kripto para piyasası analizi, bitcoin yatırımcıları ne yapmalı, kripto paralarda son durum nedir, ethereum düşüşü, kripto para piyasası etkilendi, jeopolitik riskler kripto para, yatırımcı davranışı kripto, bitcoin ve ethereum fiyatları, bitcoin neden düşüyor, bitcoin fiyatı ne kadar, bitcoin fiyatı neden düştü, bitcoin fiyatı düşer mi, bitcoin fiyatı artar mı, ethereum fiyatı neden düştü, ethereum fiyatı ne kadar, kripto para piyasası neden geriledi, jeopolitik gerginlik kripto para etkisi, fed faiz kararının kripto para etkisi, bitcoin fiyat tahminleri, bitcoin fiyatı nasıl belirlenir, kripto para piyasası analizi, bitcoin yatırımcıları ne yapmalı, kripto paralarda son durum nedir,bitcoin fiyatı neden düştü, bitcoin fiyatı ne kadar, bitcoin fiyatı düşer mi, bitcoin fiyatı artar mı, ethereum fiyatı neden düştü, ethereum fiyatı ne kadar, kripto para piyasası neden geriledi, jeopolitik gerginlik kripto para etkisi, fed faiz kararının kripto para etkisi, bitcoin fiyat tahminleri, bitcoin fiyatı nasıl belirlenir, kripto para piyasası analizi, bitcoin yatırımcıları ne yapmalı, kripto paralarda son durum nedir.