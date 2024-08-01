https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/besiktas-ante-rebicle-yollarini-ayirdi-1086392684.html
Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı
Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T01:12+0300
2024-08-01T01:12+0300
2024-08-01T01:12+0300
spor
beşiktaş
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
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Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosunla-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1085914887.html
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beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.