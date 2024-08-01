Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/besiktas-ante-rebicle-yollarini-ayirdi-1086392684.html
Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı
Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T01:12+0300
2024-08-01T01:12+0300
spor
beşiktaş
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392372_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2ad8ff3766403b7fe66d1e4901e2fbc.jpg
Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosunla-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1085914887.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392372_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c516397cc24f1307071919f519c8801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap

Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı

01:12 01.08.2024
© İHAAnte Rebic'
Ante Rebic' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA
Abone ol
Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
SPOR
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
16 Temmuz, 19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала