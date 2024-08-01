https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/besiktas-ante-rebicle-yollarini-ayirdi-1086392684.html

Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı

Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırdı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T01:12+0300

2024-08-01T01:12+0300

2024-08-01T01:12+0300

spor

beşiktaş

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

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Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

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beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap