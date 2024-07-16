https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosunla-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1085914887.html

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T19:59+0300

2024-07-16T19:59+0300

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spor

fenerbahçe

sözleşme

cenk tosun

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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.

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fenerbahçe, sözleşme, cenk tosun