https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosunla-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1085914887.html
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:59+0300
2024-07-16T19:59+0300
2024-07-16T20:11+0300
spor
fenerbahçe
sözleşme
cenk tosun
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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.
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fenerbahçe, sözleşme, cenk tosun
fenerbahçe, sözleşme, cenk tosun
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
19:59 16.07.2024 (güncellendi: 20:11 16.07.2024)
Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.