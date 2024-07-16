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Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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sözleşme
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Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.
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fenerbahçe, sözleşme, cenk tosun
fenerbahçe, sözleşme, cenk tosun

Fenerbahçe, Cenk Tosun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

19:59 16.07.2024 (güncellendi: 20:11 16.07.2024)
© AA / Emin SansarCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA / Emin Sansar
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Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.
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