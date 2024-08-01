https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/batmanda-heniyye-suikasti-protestosu-kahve-zincirine-tasli-saldiri-1086389617.html

Batman'da Heniyye suikastı protestosu: Kahve zincirine taşlı saldırı

Batman'da Heniyye suikastı protestosu: Kahve zincirine taşlı saldırı

Sputnik Türkiye

Heniyye suikastı Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş sırasında gruptan bazı kişiler, önünden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T02:06+0300

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batman

batman

türkiye

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

israil

israil-filistin

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Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti.Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.Bu sırada gruptan bazı kişiler önünden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine taş attı, sandalyeleri devirdi.Daha sonra bir lokanta zincirine ait iş yerine kapalı olduğu sırada taş atıldı.Gruba polis ekiplerince tazyikli su ile müdahale edildi.Atatürk Parkı'na kadar yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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batman

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