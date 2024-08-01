https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/bati-ulkelerine-uygulanan-ambargo-sayesinde-rusya-tarim-urunleri-ihracatini-27-kat-artirdi-1086394642.html
Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı
Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna krizi bağlamında Batı ülkelerinden gıda ürünleri ithalatına yasak getirdiği 2014’ten bu yana tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T07:31+0300
2024-08-01T07:31+0300
2024-08-01T07:36+0300
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tahıl
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Rusya, Ağustos 2014’te başta ABD, Avrupa Birliği üyeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç olmak üzere Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve, süt ürünleri gibi bazı gıda ürünleri ithalatını yasakladı. Moskova bu yasağı en son geçen yılın ekim ayında uzattı.Rusya, 2013’te 16 milyar 200 milyon, 2014’te de 19 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ihraç etti. 2015’te bu rakam gerileyerek yine 16 milyar 200 milyona düştü. Ama bu andan itibaren ihracat yıldan yıla artmaya başladı.Sputnik’in, Birleşmiş Milletler Comtrade platformu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 2023’te 43 milyar 500 milyon dolar seviyesini buldu.Tarım ürünleri ihracatının, 2 trilyon 31 milyar dolar olan toplam ekonomideki payı tarihte ilk kez yüzde 2’yi aşarak 2.14 oldu. Bu oran, 2013’teki rakama göre 3 kat daha fazla.Söz konusu ihracatın yüzde 65.8’ini tahıl, yüzde 12.4’ünü hayvan yemi ve yüzde 8.1’ini de katı ve sıvı yağlar oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/fed-faiz-karari-sonrasi-altin-ve-dolarda-yeni-tahmin-piyasalar-nasil-etkilenir-1086394468.html
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rusya, tarım, tarım ürünleri, ihracat, gıda, gıda ürünleri, ithalat, yasak, tahıl, hayvan yemi, yağ, batı, abd, avrupa birliği
rusya, tarım, tarım ürünleri, ihracat, gıda, gıda ürünleri, ithalat, yasak, tahıl, hayvan yemi, yağ, batı, abd, avrupa birliği
Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı
07:31 01.08.2024 (güncellendi: 07:36 01.08.2024)
Rusya, Ukrayna krizi bağlamında Batı ülkelerinden gıda ürünleri ithalatına yasak getirdiği 2014’ten bu yana tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı.
Rusya, Ağustos 2014’te başta ABD, Avrupa Birliği üyeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç olmak üzere Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve, süt ürünleri gibi bazı gıda ürünleri ithalatını yasakladı. Moskova bu yasağı en son geçen yılın ekim ayında uzattı.
Rusya, 2013’te 16 milyar 200 milyon, 2014’te de 19 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ihraç etti. 2015’te bu rakam gerileyerek yine 16 milyar 200 milyona düştü. Ama bu andan itibaren ihracat yıldan yıla artmaya başladı.
Sputnik’in, Birleşmiş Milletler Comtrade platformu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 2023’te 43 milyar 500 milyon dolar seviyesini buldu.
Tarım ürünleri ihracatının, 2 trilyon 31 milyar dolar olan toplam ekonomideki payı tarihte ilk kez yüzde 2’yi aşarak 2.14 oldu. Bu oran, 2013’teki rakama göre 3 kat daha fazla.
Söz konusu ihracatın yüzde 65.8’ini tahıl, yüzde 12.4’ünü hayvan yemi ve yüzde 8.1’ini de katı ve sıvı yağlar oluşturuyor.