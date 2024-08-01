Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/bati-ulkelerine-uygulanan-ambargo-sayesinde-rusya-tarim-urunleri-ihracatini-27-kat-artirdi-1086394642.html
Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı
Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna krizi bağlamında Batı ülkelerinden gıda ürünleri ithalatına yasak getirdiği 2014’ten bu yana tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T07:31+0300
2024-08-01T07:36+0300
ekonomi
rusya
tarım
tarım ürünleri
ihracat
gıda
gıda ürünleri
ithalat
yasak
tahıl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101366/56/1013665619_0:60:1154:709_1920x0_80_0_0_3d8f2bc45cc0957d3b32f4a52748a484.jpg
Rusya, Ağustos 2014’te başta ABD, Avrupa Birliği üyeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç olmak üzere Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve, süt ürünleri gibi bazı gıda ürünleri ithalatını yasakladı. Moskova bu yasağı en son geçen yılın ekim ayında uzattı.Rusya, 2013’te 16 milyar 200 milyon, 2014’te de 19 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ihraç etti. 2015’te bu rakam gerileyerek yine 16 milyar 200 milyona düştü. Ama bu andan itibaren ihracat yıldan yıla artmaya başladı.Sputnik’in, Birleşmiş Milletler Comtrade platformu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 2023’te 43 milyar 500 milyon dolar seviyesini buldu.Tarım ürünleri ihracatının, 2 trilyon 31 milyar dolar olan toplam ekonomideki payı tarihte ilk kez yüzde 2’yi aşarak 2.14 oldu. Bu oran, 2013’teki rakama göre 3 kat daha fazla.Söz konusu ihracatın yüzde 65.8’ini tahıl, yüzde 12.4’ünü hayvan yemi ve yüzde 8.1’ini de katı ve sıvı yağlar oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/fed-faiz-karari-sonrasi-altin-ve-dolarda-yeni-tahmin-piyasalar-nasil-etkilenir-1086394468.html
rusya
batı
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101366/56/1013665619_65:0:1089:768_1920x0_80_0_0_0f796484b52c5500bf8e97beca4e5875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, tarım, tarım ürünleri, ihracat, gıda, gıda ürünleri, ithalat, yasak, tahıl, hayvan yemi, yağ, batı, abd, avrupa birliği
rusya, tarım, tarım ürünleri, ihracat, gıda, gıda ürünleri, ithalat, yasak, tahıl, hayvan yemi, yağ, batı, abd, avrupa birliği

Batı ülkelerine uygulanan ambargo sayesinde: Rusya tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı

07:31 01.08.2024 (güncellendi: 07:36 01.08.2024)
© AFP 2023 / NELSON ALMEIDAİhracat-İthalat
İhracat-İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / NELSON ALMEIDA
Abone ol
Rusya, Ukrayna krizi bağlamında Batı ülkelerinden gıda ürünleri ithalatına yasak getirdiği 2014’ten bu yana tarım ürünleri ihracatını 2.7 kat artırdı.
Rusya, Ağustos 2014’te başta ABD, Avrupa Birliği üyeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç olmak üzere Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerden et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve, süt ürünleri gibi bazı gıda ürünleri ithalatını yasakladı. Moskova bu yasağı en son geçen yılın ekim ayında uzattı.
Rusya, 2013’te 16 milyar 200 milyon, 2014’te de 19 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ihraç etti. 2015’te bu rakam gerileyerek yine 16 milyar 200 milyona düştü. Ama bu andan itibaren ihracat yıldan yıla artmaya başladı.
Sputnik’in, Birleşmiş Milletler Comtrade platformu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı 2023’te 43 milyar 500 milyon dolar seviyesini buldu.
Tarım ürünleri ihracatının, 2 trilyon 31 milyar dolar olan toplam ekonomideki payı tarihte ilk kez yüzde 2’yi aşarak 2.14 oldu. Bu oran, 2013’teki rakama göre 3 kat daha fazla.
Söz konusu ihracatın yüzde 65.8’ini tahıl, yüzde 12.4’ünü hayvan yemi ve yüzde 8.1’ini de katı ve sıvı yağlar oluşturuyor.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
EKONOMİ
Fed faiz kararı sonrası altın ve dolarda yeni tahmin: Piyasalar nasıl etkilenir?
07:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала