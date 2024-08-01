https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/bakan-fidan-turkiye-bariscil-diplomasinin-merkezi-olmaya-devam-edecek-1086421424.html
Bakan Fidan: Türkiye barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek
Bakan Fidan: Türkiye barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuna ilişkin "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T21:09+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X'ten, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.Fidan, "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.Müzakere sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğü takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçakla Türkiye'ye nakledilen kişilerden 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/disisleri-bakanligindan-ankaradaki-takas-operasyonuna-iliskin-aciklama-1086419966.html
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hakan fidan, takas, esir takası
hakan fidan, takas, esir takası
Bakan Fidan: Türkiye barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuna ilişkin "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X'ten, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.
Fidan, "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.
Müzakere sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğü takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçakla Türkiye'ye nakledilen kişilerden 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirilmişti.