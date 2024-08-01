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Alex de Souza, Antalyaspor'un 'profilini' değiştirmek istiyor
Alex de Souza, Antalyaspor'un 'profilini' değiştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Daha önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta Antalyaspor'u sahadan çeken teknik direktör Alex de Souza, "Takımın... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T16:04+0300
2024-08-01T16:04+0300
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın transferlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Alex, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.Dengeli bir oyun ortaya koymak istediklerinin altını çizen Alex şunları ifade etti:'Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli başarılara imza atan bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Alex, "Mourinho ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Herkes biliyor. Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rekabetçi bir takımla karşılarına çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.'Haksız bir karşılaştırma olur'Milli futbolcu Arda Güler'in kendisiyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını dile getiren Alex de Souza, şöyle devam etti:'Hagi ile kendimi karşılaştırmaktan kaçınıyorum'Bir gazetecinin, Türk futbol dünyasındaki en meşhur sorulardan birisinin "Hagi mi? Alex mi?" olduğunu hatırlatması üzerine, Alex, şunları kaydetti:Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını anımsatan Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim" dedi.Formanın üzerindeki DMAF nedir?Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerinde isminin yerine 'DMAF' yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum" dedi.'Türkiye'de hayat pahalılığı var'Türkiye'ye 12 yıl sonra döndüğünü anımsatan Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda her şey daha pahalı hale geliyor" yorumunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/antalyasporda-tepki-buyuyor-alex-de-souza-macin-27-dakikasinda-takimi-sahadan-cekti-1086326539.html
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antalyaspor alex de souza
antalyaspor alex de souza

Alex de Souza, Antalyaspor'un 'profilini' değiştirmek istiyor

16:04 01.08.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW256092Alex de Souza
Alex de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW256092
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Daha önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta Antalyaspor'u sahadan çeken teknik direktör Alex de Souza, "Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Alex, Arda Güler ve Hagi ile kendisinin karşılaştırılmasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın transferlere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Alex, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.
Dengeli bir oyun ortaya koymak istediklerinin altını çizen Alex şunları ifade etti:
"Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Kaybettiğimizde de topa sahip olmak isteyeceğiz. Dengeli ama görsel bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Geçen yıldan çok farklı bir oyun sistemimiz var. Hedefimiz geçen yıldan daha iyi olmak. Her şey yolunda giderse daha yukarılara bakmaya başlayabiliriz. Gerçeklikleri dikkate almamız lazım. Geçen yıldan daha az gol yemek, daha fazla gol atmak istiyoruz. Hafta hafta ilerleyerek Antalyaspor'u daha iyi bir konuma getirme hedefimiz var."

'Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli başarılara imza atan bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Alex, "Mourinho ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Herkes biliyor. Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rekabetçi bir takımla karşılarına çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.

'Haksız bir karşılaştırma olur'

Milli futbolcu Arda Güler'in kendisiyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını dile getiren Alex de Souza, şöyle devam etti:
"Haksız bir karşılaştırma olur. Futbolu bitirdim, kariyerimi sonlandırdım. O ise kariyerinin başında ve çok iyi bir takımda. Arda Güler'in önünde çok büyük bir gelecek var. Umarım başarılarının üzerine katarak ilerler. Onunla konuşuyorum. En iyisine sahip olmasını diliyorum ve tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir."

'Hagi ile kendimi karşılaştırmaktan kaçınıyorum'

Bir gazetecinin, Türk futbol dünyasındaki en meşhur sorulardan birisinin "Hagi mi? Alex mi?" olduğunu hatırlatması üzerine, Alex, şunları kaydetti:
"Elimize mikrofonu alıp sorsak bazıları 'Alex' bazıları da 'Hagi' diyecektir. Futbol böyle bir şey. 1994 yılında Hagi, Romanya'nın 10 numara pozisyonunda oynarken 16 yaşında bir çocuktum. Onu izledim. Kendimi ona karşı rakip olarak görmedim. Ona karşı oynadığımı hissetmedim. Onunla kendimi yarıştırmak, karşılaştırmak istemiyorum. Bugün futbolda bazıları maviden bazıları kırmızıdan hoşlanıyor olabilir. Futbol bu şekilde futbol oluyor. Herkesin farklı düşüncesi olabiliyor. Hagi ile kendimi karşılaştırmaktan kaçınıyorum. Messi ve Ronaldo karşılaştırmaları çok yapılıyor. İnsanların futbol hakkındaki bireysel düşüncelerine saygı duyuyorum."
Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını anımsatan Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim" dedi.

Formanın üzerindeki DMAF nedir?

Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerinde isminin yerine 'DMAF' yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum" dedi.

'Türkiye'de hayat pahalılığı var'

Türkiye'ye 12 yıl sonra döndüğünü anımsatan Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda her şey daha pahalı hale geliyor" yorumunu yaptı.
Alex de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti
30 Temmuz, 10:36
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