https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/alex-de-souza-antalyasporun-profilini-degistirmek-istiyor-1086409509.html

Alex de Souza, Antalyaspor'un 'profilini' değiştirmek istiyor

Alex de Souza, Antalyaspor'un 'profilini' değiştirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Daha önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta Antalyaspor'u sahadan çeken teknik direktör Alex de Souza, "Takımın... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T16:04+0300

2024-08-01T16:04+0300

2024-08-01T16:04+0300

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın transferlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Alex, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.Dengeli bir oyun ortaya koymak istediklerinin altını çizen Alex şunları ifade etti:'Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli başarılara imza atan bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Alex, "Mourinho ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Herkes biliyor. Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rekabetçi bir takımla karşılarına çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.'Haksız bir karşılaştırma olur'Milli futbolcu Arda Güler'in kendisiyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını dile getiren Alex de Souza, şöyle devam etti:'Hagi ile kendimi karşılaştırmaktan kaçınıyorum'Bir gazetecinin, Türk futbol dünyasındaki en meşhur sorulardan birisinin "Hagi mi? Alex mi?" olduğunu hatırlatması üzerine, Alex, şunları kaydetti:Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını anımsatan Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim" dedi.Formanın üzerindeki DMAF nedir?Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerinde isminin yerine 'DMAF' yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum" dedi.'Türkiye'de hayat pahalılığı var'Türkiye'ye 12 yıl sonra döndüğünü anımsatan Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda her şey daha pahalı hale geliyor" yorumunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/antalyasporda-tepki-buyuyor-alex-de-souza-macin-27-dakikasinda-takimi-sahadan-cekti-1086326539.html

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