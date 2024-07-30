https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/antalyasporda-tepki-buyuyor-alex-de-souza-macin-27-dakikasinda-takimi-sahadan-cekti-1086326539.html
Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti
Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti
Sputnik Türkiye
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta sahadan çekildi. Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında 3-0... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:36+0300
2024-07-30T10:36+0300
2024-07-30T10:36+0300
spor
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antalyaspor
hazırlık maçı
hazırlık maçları
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, BF Sepahan ile yaptığı hazırlık maçında şok bir karar aldı. İlk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Antalyaspor, maçın 27. dakikasında her iki takımın da anlaşmasıyla sahadan çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.Taraftarın tepkisi büyükAntalyaspor’un sahadan çekilmesi taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, 20 dakikada alınan 3 golün ardından sahadan çekilmenin teknik direktör Alex de Souza'nın kararı olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.Galibiyet hasreti sürüyorAntalyaspor, hazırlık maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk iki hazırlık maçında Akron Tolyatti ve Sivasspor’a mağlup olan Akdeniz ekibi, Sepahan karşısında da sahadan çekilmek zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/super-kupa-heyecani-galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-macinin-favorisi-belli-oldu-1086322776.html
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alex de souza, fenerbahçe, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor, hazırlık maçı, hazırlık maçları, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol
alex de souza, fenerbahçe, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor, hazırlık maçı, hazırlık maçları, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol
Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta sahadan çekildi. Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında 3-0 geriye düşünce, teknik direktör Alex de Souza takımı sahadan çekme kararı aldı.
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, BF Sepahan ile yaptığı hazırlık maçında şok bir karar aldı. İlk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Antalyaspor, maçın 27. dakikasında her iki takımın da anlaşmasıyla sahadan çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.
Antalyaspor’un sahadan çekilmesi taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, 20 dakikada alınan 3 golün ardından sahadan çekilmenin teknik direktör Alex de Souza'nın kararı olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.
Galibiyet hasreti sürüyor
Antalyaspor, hazırlık maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk iki hazırlık maçında Akron Tolyatti ve Sivasspor’a mağlup olan Akdeniz ekibi, Sepahan karşısında da sahadan çekilmek zorunda kaldı.