https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/antalyasporda-tepki-buyuyor-alex-de-souza-macin-27-dakikasinda-takimi-sahadan-cekti-1086326539.html

Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti

Antalyaspor'da tepki büyüyor: Alex de Souza maçın 27. dakikasında takımı sahadan çekti

Sputnik Türkiye

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ile oynadığı maçta sahadan çekildi. Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında 3-0... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T10:36+0300

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spor

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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, BF Sepahan ile yaptığı hazırlık maçında şok bir karar aldı. İlk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Antalyaspor, maçın 27. dakikasında her iki takımın da anlaşmasıyla sahadan çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.Taraftarın tepkisi büyükAntalyaspor’un sahadan çekilmesi taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, 20 dakikada alınan 3 golün ardından sahadan çekilmenin teknik direktör Alex de Souza'nın kararı olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.Galibiyet hasreti sürüyorAntalyaspor, hazırlık maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk iki hazırlık maçında Akron Tolyatti ve Sivasspor’a mağlup olan Akdeniz ekibi, Sepahan karşısında da sahadan çekilmek zorunda kaldı.

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