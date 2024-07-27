https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/adalet-bakanligi-onayladi-tugrul-turkes-gezi-tutuklularini-ziyaret-edecek-1086264855.html
Adalet Bakanlığı onayladı: Tuğrul Türkeş, Gezi tutuklularını ziyaret edecek
Adalet Bakanlığı onayladı: Tuğrul Türkeş, Gezi tutuklularını ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı'ndan Gezi davası tutuklarını ziyaret izni çıktığını belirterek, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T22:08+0300
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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı'ndan Gezi davası tutuklarını ziyaret izni çıktığını duyurdu. Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Türkeş, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-aday-listesi-yayinlandi-1082218244.html
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osman kavala, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları
Adalet Bakanlığı onayladı: Tuğrul Türkeş, Gezi tutuklularını ziyaret edecek
22:08 27.07.2024 (güncellendi: 22:10 27.07.2024)
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı'ndan Gezi davası tutuklarını ziyaret izni çıktığını belirterek, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı'ndan Gezi davası tutuklarını ziyaret izni çıktığını duyurdu. Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Türkeş, şu ifadeleri kullandı:
“Gezi Parkı Davası” Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu; Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.