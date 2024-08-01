https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/medvedev-ortadoguda-barisin-tek-yolu-topyekun-savas-1086397121.html
Medvedev: Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekün savaş
Medvedev: Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekün savaş
Sputnik Türkiye
İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikasti değerlendiren Medvedev, barışa giden yolun savaştan geçeceğini belirtti. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T10:06+0300
2024-08-01T10:06+0300
2024-08-01T10:06+0300
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dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı rezidansta havadan fırlatılan güdümlü roketle düzenlenen saldırıda öldürülmesini Telegram hesabından yorumladı.Ortadoğu'da düğümün giderek daraldığının altını çizen Medvedev, "Kaybedilen masum canlar için üzgünüm. Onlar iğrenç bir devletin, ABD'nin rehinelerinden başka bir şey değiller" dedi.Medvedev, Ortadoğu'da sallantılı da olsa barışı tesis etmenin tek yolunun topyekün savaştan geçtiğinin herkesin malumu olduğunu da vurguladı.
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israil
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ismail haniye, ismail heniyye, ortadoğu, suikast, topyekün savaş
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ismail haniye, ismail heniyye, ortadoğu, suikast, topyekün savaş
Medvedev: Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekün savaş
İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikasti değerlendiren Medvedev, barışa giden yolun savaştan geçeceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı rezidansta havadan fırlatılan güdümlü roketle düzenlenen saldırıda öldürülmesini Telegram hesabından yorumladı.
Ortadoğu'da düğümün giderek daraldığının altını çizen Medvedev, "Kaybedilen masum canlar için üzgünüm. Onlar iğrenç bir devletin, ABD'nin rehinelerinden başka bir şey değiller" dedi.
Medvedev, Ortadoğu'da sallantılı da olsa barışı tesis etmenin tek yolunun topyekün savaştan geçtiğinin herkesin malumu olduğunu da vurguladı.