https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/medvedev-ortadoguda-barisin-tek-yolu-topyekun-savas-1086397121.html

Medvedev: Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekün savaş

Medvedev: Ortadoğu'da barışın tek yolu topyekün savaş

Sputnik Türkiye

İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikasti değerlendiren Medvedev, barışa giden yolun savaştan geçeceğini belirtti. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T10:06+0300

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2024-08-01T10:06+0300

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dmitriy medvedev

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

ismail haniye

ismail heniyye

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı rezidansta havadan fırlatılan güdümlü roketle düzenlenen saldırıda öldürülmesini Telegram hesabından yorumladı.Ortadoğu'da düğümün giderek daraldığının altını çizen Medvedev, "Kaybedilen masum canlar için üzgünüm. Onlar iğrenç bir devletin, ABD'nin rehinelerinden başka bir şey değiller" dedi.Medvedev, Ortadoğu'da sallantılı da olsa barışı tesis etmenin tek yolunun topyekün savaştan geçtiğinin herkesin malumu olduğunu da vurguladı.

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Sputnik Türkiye

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