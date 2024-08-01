https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/a-milli-kadin-voleybol-takimindan-ikinci-galibiyet-filenin-sultanlari-ceyrek-finalde-1086398014.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

olimpiyat oyunları

voleybol

zehra güneş

ebrar karakurt

eda erdem dündar

türkiye

dominik cumhuriyeti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacakC Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

dominik cumhuriyeti

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