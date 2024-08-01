https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/a-milli-kadin-voleybol-takimindan-ikinci-galibiyet-filenin-sultanlari-ceyrek-finalde-1086398014.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T11:46+0300
2024-08-01T11:46+0300
2024-08-01T11:53+0300
spor
olimpiyat oyunları
voleybol
zehra güneş
ebrar karakurt
eda erdem dündar
türkiye
dominik cumhuriyeti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacakC Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
dominik cumhuriyeti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:46 01.08.2024 (güncellendi: 11:53 01.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.
4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacak
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.