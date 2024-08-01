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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacakC Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci galibiyet: Filenin Sultanları çeyrek finalde

11:46 01.08.2024 (güncellendi: 11:53 01.08.2024)
© AA / Mustafa YalçınA Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacak

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
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