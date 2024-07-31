Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez

Türkiye
Konutlarda doğalgaza zam geldi: Ağustos itibarıyla geçerli olacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/zelenskiy-de-itiraf-etti-rusyasiz-baris-konferansi-sonuc-getirmez-1086388013.html
Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez
Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez
Sputnik Türkiye
Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T20:32+0300
2024-07-31T20:32+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
zirve
rusya
katılım
itiraf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Le Monde gazetesinin ve Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) bulunduğu Fransız basınına demecinde dünya ülkelerinin büyük bir kısmının ve ayrıca kendisinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının Rusya'nın katılması gerektiğini, aksi halde herhangi bir sonuç alınamayacağını itiraf etmek durumunda kaldı.Zelenskiy, "Bugün dünyanın büyük bir kısmı Rusya’nın (Ukrayna konulu) ikinci zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylüyor, aksi takdirde uygulanabilir sonuçlar elde edemeyeceğiz. Ve tüm dünya onların müzakere masasında olmasını istediğine göre biz buna karşı olamayız” diye konuştu.ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini Ukrayna için ‘sınama ve risk’ olarak nitelendiren Zelenskiy, şunları söyledi:Zelenskiy aynı zamanda ABD Kongresi’nde Ukrayna’yı destekleyen çoğunluğun korunacağına inandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kremlin-zelenskiy-mesruiyetini-kesin-olarak-kaybetti-1086179400.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_89:0:1024:701_1920x0_80_0_0_2994eb499208aedfc224376493a48053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, zirve, rusya, katılım, itiraf
ukrayna, vladimir zelenskiy, zirve, rusya, katılım, itiraf

Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez

20:32 31.07.2024
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının, Rus tarafının katılmaması halinde hiçbir sonuç getirmeyeceğini itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Le Monde gazetesinin ve Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) bulunduğu Fransız basınına demecinde dünya ülkelerinin büyük bir kısmının ve ayrıca kendisinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının Rusya'nın katılması gerektiğini, aksi halde herhangi bir sonuç alınamayacağını itiraf etmek durumunda kaldı.
Zelenskiy, "Bugün dünyanın büyük bir kısmı Rusya’nın (Ukrayna konulu) ikinci zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylüyor, aksi takdirde uygulanabilir sonuçlar elde edemeyeceğiz. Ve tüm dünya onların müzakere masasında olmasını istediğine göre biz buna karşı olamayız” diye konuştu.
ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini Ukrayna için ‘sınama ve risk’ olarak nitelendiren Zelenskiy, şunları söyledi:

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevcut durum bir sınamadır. Öngörülmesi mümkün olmayan riskler var. Eğer Donald Trump kazanırsa diyaloğumuzun nasıl olacağını bilmiyoruz. Önceden oldukça mantıklıydı, fakat seçimlerden sonra ne olacağını bilemiyoruz.

Zelenskiy aynı zamanda ABD Kongresi’nde Ukrayna’yı destekleyen çoğunluğun korunacağına inandığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: Zelenskiy meşruiyetini kesin olarak kaybetti
24 Temmuz, 19:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала