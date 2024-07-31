https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/zelenskiy-de-itiraf-etti-rusyasiz-baris-konferansi-sonuc-getirmez-1086388013.html
Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez
Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez
Sputnik Türkiye
Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T20:32+0300
2024-07-31T20:32+0300
2024-07-31T20:32+0300
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itiraf
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Le Monde gazetesinin ve Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) bulunduğu Fransız basınına demecinde dünya ülkelerinin büyük bir kısmının ve ayrıca kendisinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının Rusya'nın katılması gerektiğini, aksi halde herhangi bir sonuç alınamayacağını itiraf etmek durumunda kaldı.Zelenskiy, "Bugün dünyanın büyük bir kısmı Rusya’nın (Ukrayna konulu) ikinci zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylüyor, aksi takdirde uygulanabilir sonuçlar elde edemeyeceğiz. Ve tüm dünya onların müzakere masasında olmasını istediğine göre biz buna karşı olamayız” diye konuştu.ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini Ukrayna için ‘sınama ve risk’ olarak nitelendiren Zelenskiy, şunları söyledi:Zelenskiy aynı zamanda ABD Kongresi’nde Ukrayna’yı destekleyen çoğunluğun korunacağına inandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kremlin-zelenskiy-mesruiyetini-kesin-olarak-kaybetti-1086179400.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, zirve, rusya, katılım, itiraf
ukrayna, vladimir zelenskiy, zirve, rusya, katılım, itiraf
Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez
Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının, Rus tarafının katılmaması halinde hiçbir sonuç getirmeyeceğini itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Le Monde gazetesinin ve Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) bulunduğu Fransız basınına demecinde dünya ülkelerinin büyük bir kısmının ve ayrıca kendisinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının Rusya'nın katılması gerektiğini, aksi halde herhangi bir sonuç alınamayacağını itiraf etmek durumunda kaldı.
Zelenskiy, "Bugün dünyanın büyük bir kısmı Rusya’nın (Ukrayna konulu) ikinci zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylüyor, aksi takdirde uygulanabilir sonuçlar elde edemeyeceğiz. Ve tüm dünya onların müzakere masasında olmasını istediğine göre biz buna karşı olamayız” diye konuştu.
ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini Ukrayna için ‘sınama ve risk’ olarak nitelendiren Zelenskiy, şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevcut durum bir sınamadır. Öngörülmesi mümkün olmayan riskler var. Eğer Donald Trump kazanırsa diyaloğumuzun nasıl olacağını bilmiyoruz. Önceden oldukça mantıklıydı, fakat seçimlerden sonra ne olacağını bilemiyoruz.
Zelenskiy aynı zamanda ABD Kongresi’nde Ukrayna’yı destekleyen çoğunluğun korunacağına inandığını ifade etti.