https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/zelenskiy-de-itiraf-etti-rusyasiz-baris-konferansi-sonuc-getirmez-1086388013.html

Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez

Zelenskiy de itiraf etti: Rusya'sız barış konferansı sonuç getirmez

Sputnik Türkiye

Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T20:32+0300

2024-07-31T20:32+0300

2024-07-31T20:32+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

zirve

rusya

katılım

itiraf

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Le Monde gazetesinin ve Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) bulunduğu Fransız basınına demecinde dünya ülkelerinin büyük bir kısmının ve ayrıca kendisinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin ikinci barış konferansının Rusya'nın katılması gerektiğini, aksi halde herhangi bir sonuç alınamayacağını itiraf etmek durumunda kaldı.Zelenskiy, "Bugün dünyanın büyük bir kısmı Rusya’nın (Ukrayna konulu) ikinci zirvede temsil edilmesi gerektiğini söylüyor, aksi takdirde uygulanabilir sonuçlar elde edemeyeceğiz. Ve tüm dünya onların müzakere masasında olmasını istediğine göre biz buna karşı olamayız” diye konuştu.ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini Ukrayna için ‘sınama ve risk’ olarak nitelendiren Zelenskiy, şunları söyledi:Zelenskiy aynı zamanda ABD Kongresi’nde Ukrayna’yı destekleyen çoğunluğun korunacağına inandığını ifade etti.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, zirve, rusya, katılım, itiraf