https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/vekil-transferi-iddiasi-en-az-3-milletvekili-ve-bazi-belediye-baskanlari-ak-partiye-gececek-1086363961.html

Vekil transferi iddiası: En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek

Vekil transferi iddiası: En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin, uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğini beklediği iddia edildi. Sabah'ta yer alan... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T10:07+0300

2024-07-31T10:07+0300

2024-07-31T10:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ak parti

iyi parti

saadet partisi

milletvekili

milletvekili adayı

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İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti’ye geçmek istediği iddiası bir süredir gündemdeydi.Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor. 23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AK Parti "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük töreni ise yeni transferlerle taçlandırmayı hedefliyor. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/cumhurbaskani-erdogan-taviz-yok-diyerek-aciklamisti-ilk-belediyeye-haciz-geldi-1086363597.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, iyi parti, saadet partisi, milletvekili, milletvekili adayı