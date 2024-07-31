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POLİTİKA
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/vekil-transferi-iddiasi-en-az-3-milletvekili-ve-bazi-belediye-baskanlari-ak-partiye-gececek-1086363961.html
Vekil transferi iddiası: En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek
Vekil transferi iddiası: En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin, uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğini beklediği iddia edildi. Sabah'ta yer alan... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T10:07+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
iyi parti
saadet partisi
milletvekili
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İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti’ye geçmek istediği iddiası bir süredir gündemdeydi.Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor. 23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AK Parti "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük töreni ise yeni transferlerle taçlandırmayı hedefliyor. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/cumhurbaskani-erdogan-taviz-yok-diyerek-aciklamisti-ilk-belediyeye-haciz-geldi-1086363597.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, iyi parti, saadet partisi, milletvekili, milletvekili adayı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, iyi parti, saadet partisi, milletvekili, milletvekili adayı

Vekil transferi iddiası: En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek

10:07 31.07.2024
© AA / Hakan NuralCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Hakan Nural
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AK Parti'nin, uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğini beklediği iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, 14 Ağustos'taki törende, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takılacak.
İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti’ye geçmek istediği iddiası bir süredir gündemdeydi.
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor.
23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AK Parti "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük töreni ise yeni transferlerle taçlandırmayı hedefliyor. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'taviz yok' diyerek açıklamıştı: İlk belediyeye haciz geldi
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