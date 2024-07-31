https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/cumhurbaskani-erdogan-taviz-yok-diyerek-aciklamisti-ilk-belediyeye-haciz-geldi-1086363597.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'taviz yok' diyerek açıklamıştı: İlk belediyeye haciz geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'taviz yok' diyerek açıklamıştı: İlk belediyeye haciz geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz" sözleriyle duyurduğu SGK sigorta primleriyle ilgili ilk haciz işlemi Mersin'de... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T09:54+0300
2024-07-31T09:54+0300
2024-07-31T09:54+0300
türkiye
haciz
belediye
vahap seçer
recep tayyip erdoğan
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin SGK'ya olan borçları nedeniyle hesaplarına haciz konulduğunu duyurdu. Başkan Seçer, Mersin'in SGK borçlarını faiziyle ödediğini ve ödemeye devam ettiğini belirterek, bu durumun Mersin için büyük bir yük olmadığını ifade etti.Seçer'den açıklamalarSeçer, bir sivil toplum örgütünün etkinliğinde iş insanlarıyla bir araya gelerek, Mersin'in sosyolojik ve demografik yapısının Türkiye'nin bir yansıması olduğunu söyledi. Belediye olarak SGK borçlarını aşabilecek durumda olduklarını vurgulayan Seçer, mali disiplini sağladıklarını ve hizmetlerin aksamayacağını belirtti.Seçer, Mersin'de toplu taşımada 'devrim niteliğindeki raylı sistemler projesinin' 13.5 kilometre uzunluğundaki yeraltı metro hattının tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, sosyal konut projesi kapsamında alt ve orta alt gelir grupları için konut yapımına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.'İktidar CHP'li belediyeleri zor duruma düşürüyor'Seçer, yaptığı yeni açıklamada, iktidarın CHP'li belediyelerin SGK prim borçlarını tahsil etmek için haciz işlemi başlattığını ve bunun belediyeleri zor duruma düşürmeyi amaçladığını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disipline sahip güçlü bir belediye olduğunu vurgulayan Seçer, her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini ve hizmetlere devam edeceklerini söyledi.Mersin'deki SGK borçlarına dair haciz işlemi, Erdoğan'ın uyarılarının ardından ilk somut adım olarak dikkat çekiyor. Belediye hizmetlerinin bu süreçten nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/toplu-sozlesme-ikramiyesi-hangi-memurlara-odenecek-1086362720.html
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haciz, belediye, vahap seçer , recep tayyip erdoğan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
haciz, belediye, vahap seçer , recep tayyip erdoğan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'taviz yok' diyerek açıklamıştı: İlk belediyeye haciz geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz" sözleriyle duyurduğu SGK sigorta primleriyle ilgili ilk haciz işlemi Mersin'de gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin SGK'ya olan borçları nedeniyle hesaplarına haciz konulduğunu duyurdu. Başkan Seçer, Mersin'in SGK borçlarını faiziyle ödediğini ve ödemeye devam ettiğini belirterek, bu durumun Mersin için büyük bir yük olmadığını ifade etti.
Seçer, bir sivil toplum örgütünün etkinliğinde iş insanlarıyla bir araya gelerek, Mersin'in sosyolojik ve demografik yapısının Türkiye'nin bir yansıması olduğunu söyledi. Belediye olarak SGK borçlarını aşabilecek durumda olduklarını vurgulayan Seçer, mali disiplini sağladıklarını ve hizmetlerin aksamayacağını belirtti.
Seçer, Mersin'de toplu taşımada 'devrim niteliğindeki raylı sistemler projesinin' 13.5 kilometre uzunluğundaki yeraltı metro hattının tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, sosyal konut projesi kapsamında alt ve orta alt gelir grupları için konut yapımına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
'İktidar CHP'li belediyeleri zor duruma düşürüyor'
Seçer, yaptığı yeni açıklamada, iktidarın CHP'li belediyelerin SGK prim borçlarını tahsil etmek için haciz işlemi başlattığını ve bunun belediyeleri zor duruma düşürmeyi amaçladığını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disipline sahip güçlü bir belediye olduğunu vurgulayan Seçer, her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini ve hizmetlere devam edeceklerini söyledi.
Mersin'deki SGK borçlarına dair haciz işlemi, Erdoğan'ın uyarılarının ardından ilk somut adım olarak dikkat çekiyor. Belediye hizmetlerinin bu süreçten nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.