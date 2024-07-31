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Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:32+0300
2024-07-31T14:37+0300
yaşam
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Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.Paylaşımda "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadeleri kullanıldı.Cenaze töreni bilgileri paylaşıldıUsta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni hakkında sosyal medya hesabından duyuruldu. Merhum sanatçı Genco Erkal için Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hesabindan-veda-mesaji-paylasildi-genco-erkal-oldu-mu-1086361669.html
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Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

14:32 31.07.2024 (güncellendi: 14:37 31.07.2024)
© AA / Seval TekinGenco Erkal
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Seval Tekin
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Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu.
Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haber, Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadeleri kullanıldı.

Cenaze töreni bilgileri paylaşıldı

Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni hakkında sosyal medya hesabından duyuruldu. Merhum sanatçı Genco Erkal için Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.
Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
YAŞAM
'Hoşça kalın dostlarım' şiiri paylaşılmıştı: Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti
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