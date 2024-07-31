Urla'da yangın: Ev ve iş yerleri tahliye edildi, 1 kişi gözaltında

"Maalesef dün olduğu gibi 50-60 kilometreyi bulan ve çok sık da yön değiştiren bir rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yangın yayıldı. Dokuz dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. An itibarıyla 117 iş makinemiz, arazözlerimiz, su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mız burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyorlar. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü."