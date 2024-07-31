https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/canli-yayinda-ucurumdan-asagiya-yuvarlandilar-1i-agir-4-yarali--1086381260.html

Canlı yayında uçurumdan aşağıya yuvarlandılar: 1’i ağır 4 yaralı

Canlı yayında uçurumdan aşağıya yuvarlandılar: 1’i ağır 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir otomobil uçurumdan düştü. O anlar canlı yayına yansıdı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T16:37+0300

2024-07-31T16:37+0300

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Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiinde 10.00 saatlerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Köyü Yaylası'na gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada Mehmet Ç., Kemal A., Yaşar Ç. ve Melek A. yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan Kemal A.'nın kamerasına yansıdı. Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Melek A.'nın durumunun ağır olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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