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Canlı yayında uçurumdan aşağıya yuvarlandılar: 1’i ağır 4 yaralı
Canlı yayında uçurumdan aşağıya yuvarlandılar: 1’i ağır 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Sinop’un Boyabat ilçesinde bir otomobil uçurumdan düştü. O anlar canlı yayına yansıdı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T16:37+0300
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Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiinde 10.00 saatlerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Köyü Yaylası'na gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada Mehmet Ç., Kemal A., Yaşar Ç. ve Melek A. yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan Kemal A.'nın kamerasına yansıdı. Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Melek A.'nın durumunun ağır olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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sinop, boyabat, kaza, canlı yayın, yaralı, ağır yaralı
sinop, boyabat, kaza, canlı yayın, yaralı, ağır yaralı

Canlı yayında uçurumdan aşağıya yuvarlandılar: 1’i ağır 4 yaralı

16:37 31.07.2024 (güncellendi: 16:42 31.07.2024)
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Sinop’un Boyabat ilçesinde bir otomobil uçurumdan düştü. O anlar canlı yayına yansıdı.
Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiinde 10.00 saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Köyü Yaylası'na gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı.
Kazada Mehmet Ç., Kemal A., Yaşar Ç. ve Melek A. yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan Kemal A.'nın kamerasına yansıdı. Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Melek A.'nın durumunun ağır olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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