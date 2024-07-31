https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tff-4-kurulun-baskan-ve-uyelerini-belirledi-1086358499.html
TFF, 4 kurulun başkan ve üyelerini belirledi
TFF, 4 kurulun başkan ve üyelerini belirledi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi. Dış İlişkiler Kurulunda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T02:44+0300
2024-07-31T02:44+0300
2024-07-31T02:44+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği
türkiye futbol federasyonu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
profesyonel futbol disiplin kurulu
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.- Dış İlişkiler KuruluProf. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş AFDKTacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes DereliYedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih EsenEtik KuruluBaşkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit KanpolatYedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin GürelKulüp Lisans KuruluMustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza BilgiçYedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği, türkiye futbol federasyonu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu, futbol
TFF, 4 kurulun başkan ve üyelerini belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi. Dış İlişkiler Kurulunda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu, Kulüp Lisans Kurulunda da Mustafa Çattık başkanlığa getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:
Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş
Tacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:
Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli
Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen
Başkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:
Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat
Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel
Mustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:
Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç
Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit