https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tff-4-kurulun-baskan-ve-uyelerini-belirledi-1086358499.html

TFF, 4 kurulun başkan ve üyelerini belirledi

TFF, 4 kurulun başkan ve üyelerini belirledi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi. Dış İlişkiler Kurulunda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T02:44+0300

2024-07-31T02:44+0300

2024-07-31T02:44+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği

türkiye futbol federasyonu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

profesyonel futbol disiplin kurulu

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.- Dış İlişkiler KuruluProf. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş AFDKTacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes DereliYedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih EsenEtik KuruluBaşkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit KanpolatYedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin GürelKulüp Lisans KuruluMustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza BilgiçYedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tff-baskani-haciosmanoglundan-var-uyarisi-insani-hatanin-olmamasi-lazim-1086319702.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği, türkiye futbol federasyonu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu, futbol