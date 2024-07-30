https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tff-baskani-haciosmanoglundan-var-uyarisi-insani-hatanin-olmamasi-lazim-1086319702.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan VAR uyarısı: 'İnsani hatanın olmaması lazım'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan VAR uyarısı: 'İnsani hatanın olmaması lazım'

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hepimiz insanız, hata yapıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapma opsiyonu var ama VAR'daki arkadaşlarımızın çok... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T00:56+0300

2024-07-30T00:56+0300

2024-07-30T00:56+0300

spor

var

türkiye futbol federasyonu (tff)

ibrahim ethem hacıosmanoğlu

ibrahim hacıosmanoğlu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2024-2025 Sezonu Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da başlayan ancak resmi açılışının bugün federasyonun Riva'daki tesislerinde yapılan seminere, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu MHK Başkanı Abdullah Özsusuzoğlu, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk ile hakemler katıldı.'Tek istediğimiz bir şey var, adil ve adaletli olmak'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada Türk hakemlerine güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:Hakemlerden adil olmalarını isteyen Hacıosmanoğlu, "Siz adaletli yönetiminizi gösterin, art niyetli insanlar eğer bunlara tenezzül ediyorsa, onlarla uğraşmak da bizim görevimiz. Tamamen şahsım ve yönetim olarak bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Hepimiz insanız, hata yapıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapma opsiyonu var ama VAR'daki arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü sahada anlık karar veriyorsunuz, kaçırabilirsiniz, insanın doğasında olan şeyler. Ama VAR'da defalarca seyredip de insani hatanın olmaması lazım. Biz önce adaleti sağlayacağız. Adaleti sağladığımız zaman da Türk futbolunun marka değeri otomatikman yukarı çıkacak. Sadece Süper Lig takımlarından bahsetmiyorum, biz amatör liglerden başlayacağız bu adaleti sağlamaya" değerlendirmesinde bulundu.Hacıosmanoğlu, hakem ücretlerine de yüzde 50 artış olarak planlanan iyileştirmeyi yüzde 75'e çıkardıklarını da ifade etti.MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yeni sezonun tüm hakemlere hayırlı olmasını dileyerek, şunları belirtti:

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var, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim ethem hacıosmanoğlu, ibrahim hacıosmanoğlu