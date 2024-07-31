https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tbmmnin-tatile-girmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1086356099.html
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:46+0300
2024-07-31T00:46+0300
2024-07-31T00:46+0300
türkiye
tbmm
resmi gazete
meclis
tatil
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Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/sokak-hayvanlari-yasasi-tbmm-genel-kurulunda-usul-tartismasi-acildi-1086286161.html
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tbmm, resmi gazete, meclis, tatil
tbmm, resmi gazete, meclis, tatil
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.