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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

00:46 31.07.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
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