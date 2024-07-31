https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tbmm-15-agustosta-olaganustu-toplantiya-cagrildi-1086385163.html
TBMM, 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı
TBMM, 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T18:43+0300
2024-07-31T18:43+0300
2024-07-31T18:43+0300
israil- filistin çatışması
tbmm
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israil-filistin
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mahmud abbas
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile giren Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/mahmut-abbas-turkiyeye-geliyor-meclis-genel-kuruluna-hitap-edecek-1086379426.html
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TBMM, 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile giren Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.