Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor: Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir.