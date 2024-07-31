https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/mahmut-abbas-turkiyeye-geliyor-meclis-genel-kuruluna-hitap-edecek-1086379426.html
Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor: Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek
Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor: Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:52+0300
2024-07-31T15:52+0300
2024-07-31T15:55+0300
türkiye
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
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mahmut abbas, son dakika, fahrettin altun
mahmut abbas, son dakika, fahrettin altun
Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor: Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek
15:52 31.07.2024 (güncellendi: 15:55 31.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
İletişim Başkanı Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir.