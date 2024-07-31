https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/super-ligin-yeni-logosu-tanitildi-yakinda-basliyoruz-1086385060.html

Süper Lig'in logosu yenilendi: 'Yakında başlıyoruz'

Süper Lig'in logosu yenilendi: 'Yakında başlıyoruz'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in değişen logosu TFF'nin internet sitesinden tanıtıldı. Yeni slogan 'futbol aşkına' oldu, kupada da değişikliğe gidildi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T18:39+0300

2024-07-31T18:39+0300

2024-07-31T19:09+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

logo

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak" denildi.'Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig'de yer alan kulüplerle yapılan çalışmaların yanı sıra UEFA ve Avrupa'nın üst düzey liglerinin de değerlendirildiği anlatıldı.Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında olma hedefinden bahsedilen açıklamada, maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarına kadar düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.Şampiyonun kazandığı kupada değişiklikAçıklamada lig sonunda şampiyonun kazandığı kupanın da değiştiği belirtildi. Açıklamada, yeni tasarımın en dikkat çekici noktası olarak sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacağı vurgulandı.Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının ise 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.

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süper lig logo, süper ligin logosu değişti, süper ligin yeni logosu tanıtıldı