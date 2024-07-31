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Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?
Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?

12:22 31.07.2024 (güncellendi: 12:26 31.07.2024)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?
Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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