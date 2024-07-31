https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fenerbahceden-fred-icin-sakatlik-aciklamasi-kac-hafta-oynamayacak-1086368925.html
Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?
Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T12:22+0300
2024-07-31T12:22+0300
2024-07-31T12:26+0300
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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son dakika, fred, fenerbahçe
son dakika, fred, fenerbahçe
Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması: Kaç hafta oynamayacak?
12:22 31.07.2024 (güncellendi: 12:26 31.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'de sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.