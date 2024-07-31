https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/celme-takip-dusurdu-polis-kacan-adami-yakaladi-kovalamacada-yasananlar-kameraya-yansidi-1086375687.html
Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı
Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki kadın polis tarafından kovalanan şüpheli yanından geçtiği bir adamın taktığı çelmeyle yakalandı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:54+0300
2024-07-31T14:54+0300
2024-07-31T15:06+0300
yaşam
polis
çelme
izmir
kovalamaca
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İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir adamın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.Polislerin şüpheliyi kovalaması ve çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/usta-oyuncu-genco-erkalin-cenaze-programi-belli-oldu-1086374684.html
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polis, çelme, izmir, kovalamaca
polis, çelme, izmir, kovalamaca
Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı
14:54 31.07.2024 (güncellendi: 15:06 31.07.2024)
İzmir'de iki kadın polis tarafından kovalanan şüpheli yanından geçtiği bir adamın taktığı çelmeyle yakalandı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.
Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.
Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir adamın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.
Polislerin şüpheliyi kovalaması ve çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.