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Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı
Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki kadın polis tarafından kovalanan şüpheli yanından geçtiği bir adamın taktığı çelmeyle yakalandı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:54+0300
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İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir adamın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.Polislerin şüpheliyi kovalaması ve çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.
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polis, çelme, izmir, kovalamaca

Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı

14:54 31.07.2024 (güncellendi: 15:06 31.07.2024)
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW258035 İzmir'in Konak ilçesinde aranması bulunan şüpheli, uygulama yapan polislerden kaçarken bir adamın çelmesiyle yere düşürülerek yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde aranması bulunan şüpheli, uygulama yapan polislerden kaçarken bir adamın çelmesiyle yere düşürülerek yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW258035
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İzmir'de iki kadın polis tarafından kovalanan şüpheli yanından geçtiği bir adamın taktığı çelmeyle yakalandı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.
Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.
Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir adamın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.
Polislerin şüpheliyi kovalaması ve çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.
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