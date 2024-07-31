https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/celme-takip-dusurdu-polis-kacan-adami-yakaladi-kovalamacada-yasananlar-kameraya-yansidi-1086375687.html

Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı

Çelme takıp düşürdü, polis kaçan adamı yakaladı: Kovalamacada yaşananlar kameraya yansıdı

Sputnik Türkiye

İzmir'de iki kadın polis tarafından kovalanan şüpheli yanından geçtiği bir adamın taktığı çelmeyle yakalandı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T14:54+0300

2024-07-31T14:54+0300

2024-07-31T15:06+0300

yaşam

polis

çelme

izmir

kovalamaca

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İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir adamın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.Polislerin şüpheliyi kovalaması ve çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.

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polis, çelme, izmir, kovalamaca