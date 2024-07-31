https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/secimi-tanimayi-reddetmisti-venezuella-peru-ile-diplomatik-iliskileri-kestigini-duyurdu-1086360377.html
Seçimi tanımayı reddetmişti: Venezüella, Peru ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu
Seçimi tanımayı reddetmişti: Venezüella, Peru ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Peru’nun Venezüella’daki devlet başkanı seçiminin sonucunu tanımayı reddetmesi üzerine Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, Lima ile diplomatik ilişkileri kesme... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T07:44+0300
2024-07-31T07:44+0300
2024-07-31T07:38+0300
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Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan ve mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını tanımayı reddetti. Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, seçimi muhalif aday Edmundo Gonzalez'in kazandığını duyurdu. Venezuelalı diplomatlara üç gün içinde Peru'yu terk etmeleri talep edildi.Venezüella Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 45. maddesi uyarınca Peru Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Peru Dışişleri Bakanı'nın Venezüella halkının iradesini ve Anayasamızı hiçe sayan pervasız açıklamalarının ardından bu kararı almak zorunda kaldık” ifadesini kullandı.Daha önce Venezüella hükümeti, ülkedeki devlet başkanı seçimini tanımayı reddeden ve aralarında Puru’nun da bulunduğu bazı Güney Amerika ülkelerindeki diplomatlarını geri çektiğini açıklamıştı. Caracas, bu ülkelerden derhal Venezüella’daki diplomatlarını geri çekmesini de talep etmişti.Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi yapılmış, ertesi gün Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.Muhalefet lideri Maria Corina Machado da, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etmişti.Seçim sonuçları açıklandıktan sonra başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin birçok kent ve bölgesinde protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler kısa süre içinde polisle çatışmaya dönüşürken Savunma Bakanlığı, şiddet olaylarında 1 polisin öldüğünü, 48 askerin de yaralandığını duyurmuştu. Olaylara karışan 749 kişi gözaltına alınırken Venezüella hükümeti, bazı ülkeleri seçimlere ve halkın geleceğini belirleme hakkına müdahale etmekle suçlamıştı.
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venezüella, peru, yván gil pinto, javier gonzalez-olaechea, nicolas maduro, devlet başkanlığı seçimi
venezüella, peru, yván gil pinto, javier gonzalez-olaechea, nicolas maduro, devlet başkanlığı seçimi
Seçimi tanımayı reddetmişti: Venezüella, Peru ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu
Peru’nun Venezüella’daki devlet başkanı seçiminin sonucunu tanımayı reddetmesi üzerine Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, Lima ile diplomatik ilişkileri kesme kararını aldıklarını açıkladı.
Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan ve mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını tanımayı reddetti. Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, seçimi muhalif aday Edmundo Gonzalez'in kazandığını duyurdu. Venezuelalı diplomatlara üç gün içinde Peru'yu terk etmeleri talep edildi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 45. maddesi uyarınca Peru Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Peru Dışişleri Bakanı'nın Venezüella halkının iradesini ve Anayasamızı hiçe sayan pervasız açıklamalarının ardından bu kararı almak zorunda kaldık” ifadesini kullandı.
Daha önce Venezüella hükümeti, ülkedeki devlet başkanı seçimini tanımayı reddeden ve aralarında Puru’nun da bulunduğu bazı Güney Amerika ülkelerindeki diplomatlarını geri çektiğini açıklamıştı. Caracas, bu ülkelerden derhal Venezüella’daki diplomatlarını geri çekmesini de talep etmişti.
Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi yapılmış, ertesi gün Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
Muhalefet lideri Maria Corina Machado da, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etmişti.
Seçim sonuçları açıklandıktan sonra başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin birçok kent ve bölgesinde protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler kısa süre içinde polisle çatışmaya dönüşürken Savunma Bakanlığı, şiddet olaylarında 1 polisin öldüğünü, 48 askerin de yaralandığını duyurmuştu. Olaylara karışan 749 kişi gözaltına alınırken Venezüella hükümeti, bazı ülkeleri seçimlere ve halkın geleceğini belirleme hakkına müdahale etmekle suçlamıştı.