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Rusya'dan benzin kararı: İhracat yasağı Ekim sonuna kadar uzatıldı
Rusya'dan benzin kararı: İhracat yasağı Ekim sonuna kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Fiyat artışları nedeniyle iç pazardaki dengeyi sağlayabilmek adına benzin ihracatını kısıtlayan Rus hükümeti, bu kararını Ekim sonuna kadar uzattı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T13:41+0300
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, benzin ihracatı kısıtlamasını tekrar uzatma kararı aldıklarını ve yasağın Ekim ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.Sorokin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.Gelecek aylarda yakıt pazarında sorun yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Sorokin, "Bu nedenle Ağustos ayına yönelik benzin ihracat yasağı kaldırılmayacak. Ayrıca, Eylül ve Ekim aylarında ihracatın sınırlandırılmasına yönelik prensip olarak bir karar aldık" dedi.Sorokin, motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığını söyledi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirmişti.Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.
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rusya, rusya enerji bakanlığı, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, kısıtlama, ticari kısıtlama, aleksandr novak
rusya, rusya enerji bakanlığı, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, kısıtlama, ticari kısıtlama, aleksandr novak

Rusya'dan benzin kararı: İhracat yasağı Ekim sonuna kadar uzatıldı

13:41 31.07.2024
Benzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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Fiyat artışları nedeniyle iç pazardaki dengeyi sağlayabilmek adına benzin ihracatını kısıtlayan Rus hükümeti, bu kararını Ekim sonuna kadar uzattı.
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, benzin ihracatı kısıtlamasını tekrar uzatma kararı aldıklarını ve yasağın Ekim ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

Sorokin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gelecek aylarda yakıt pazarında sorun yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Sorokin, "Bu nedenle Ağustos ayına yönelik benzin ihracat yasağı kaldırılmayacak. Ayrıca, Eylül ve Ekim aylarında ihracatın sınırlandırılmasına yönelik prensip olarak bir karar aldık" dedi.

Sorokin, motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirmişti.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.
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