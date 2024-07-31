https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusyadan-benzin-karari-ihracat-yasagi-ekim-sonuna-kadar-uzatildi-1086372226.html

Rusya'dan benzin kararı: İhracat yasağı Ekim sonuna kadar uzatıldı

Rusya'dan benzin kararı: İhracat yasağı Ekim sonuna kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

Fiyat artışları nedeniyle iç pazardaki dengeyi sağlayabilmek adına benzin ihracatını kısıtlayan Rus hükümeti, bu kararını Ekim sonuna kadar uzattı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T13:41+0300

2024-07-31T13:41+0300

2024-07-31T13:41+0300

ekonomi

rusya

rusya enerji bakanlığı

benzin

benzin fiyatları

ihracat

yasak

kısıtlama

ticari kısıtlama

aleksandr novak

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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, benzin ihracatı kısıtlamasını tekrar uzatma kararı aldıklarını ve yasağın Ekim ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.Sorokin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.Gelecek aylarda yakıt pazarında sorun yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Sorokin, "Bu nedenle Ağustos ayına yönelik benzin ihracat yasağı kaldırılmayacak. Ayrıca, Eylül ve Ekim aylarında ihracatın sınırlandırılmasına yönelik prensip olarak bir karar aldık" dedi.Sorokin, motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığını söyledi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirmişti.Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.

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rusya, rusya enerji bakanlığı, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, kısıtlama, ticari kısıtlama, aleksandr novak