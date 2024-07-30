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Rusya’da büyük deniz tatbikatı başladı: 20 binden fazla asker katılıyor
Rusya’da büyük deniz tatbikatı başladı: 20 binden fazla asker katılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’da Baltık, Kuzey, Pasifik ve Hazar filolarının katılımıyla planlı deniz tatbikatı başladı. Tatbikata 20 binden fazla asker ve 300 deniz aracı katılıyor. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T07:41+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Donanması'na bağlı birlikler ve oluşumlar Kuzey, Pasifik ve Baltık Filolarının operasyon bölgelerinde ve Hazar Filosu'nun sorumluluk alanında planlı tatbikatlara başladı” ifadesine yer verildi.Etkinliklere aralarında savaş gemileri ve botları, denizaltılar ve ikmal gemileri dahil yaklaşık 300 deniz aracı, 50 kadar hava aracı, 200’den fazla askeri ve özel teçhizat ve 20 binden fazla asker ve sivil personelin katıldığını kaydedildi.Dört filoya bağlı birimler üç gün boyunca 300'den fazla savaş manevrası gerçekleştirecek. Bu manevralar kapsamında uçaksavar füze atışları, deniz ve hava hedeflerine yönelik topçu atışları, kuvvetleri ‘düşman’ saldırısından geri çekmek için pasif müdahale oluşturma ve denizaltı karşıtı silahların kullanımı ve diğer talimler yapılacak.Tatbikatın temel amacının, Donanmanın askeri kontrol organlarının her seviyedeki faaliyetlerinin yanı sıra gemi mürettebatlarının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadıklarını test etmek olduğu bildirildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, rusya deniz kuvvetleri, tatbikat, savaş gemisi, asker
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya donanması, rusya deniz kuvvetleri, tatbikat, savaş gemisi, asker

Rusya’da büyük deniz tatbikatı başladı: 20 binden fazla asker katılıyor

07:41 30.07.2024
© AP PhotoRusya İran Çin deniz tatbikatı
Rusya İran Çin deniz tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo
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Rusya’da Baltık, Kuzey, Pasifik ve Hazar filolarının katılımıyla planlı deniz tatbikatı başladı. Tatbikata 20 binden fazla asker ve 300 deniz aracı katılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Donanması'na bağlı birlikler ve oluşumlar Kuzey, Pasifik ve Baltık Filolarının operasyon bölgelerinde ve Hazar Filosu'nun sorumluluk alanında planlı tatbikatlara başladı” ifadesine yer verildi.
Etkinliklere aralarında savaş gemileri ve botları, denizaltılar ve ikmal gemileri dahil yaklaşık 300 deniz aracı, 50 kadar hava aracı, 200’den fazla askeri ve özel teçhizat ve 20 binden fazla asker ve sivil personelin katıldığını kaydedildi.
Dört filoya bağlı birimler üç gün boyunca 300'den fazla savaş manevrası gerçekleştirecek. Bu manevralar kapsamında uçaksavar füze atışları, deniz ve hava hedeflerine yönelik topçu atışları, kuvvetleri ‘düşman’ saldırısından geri çekmek için pasif müdahale oluşturma ve denizaltı karşıtı silahların kullanımı ve diğer talimler yapılacak.
Tatbikatın temel amacının, Donanmanın askeri kontrol organlarının her seviyedeki faaliyetlerinin yanı sıra gemi mürettebatlarının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadıklarını test etmek olduğu bildirildi.
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