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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086373550.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 130 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını püskürtürken 350 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı konumlara geçti. İki saldırısı engellenen Ukrayna ordusunun kaybı 470 asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püküsttü. Düşman güçler 710 asker, bir adet Alman yapımı Leopard tankını ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, Batı yönündeki ilerleyişini sürdürdü. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 350 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 150 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 100 kadar asker kaydetti.Rus hava savunma kuvvetleri son 24 saatte 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 42 Ukrayna insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/eski-ukraynali-yarbay-prozorov-ukrayna-ordusu-iki-yil-icinde-deneyimli-asker-cekirdegini-kaybetti-1086366923.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, himars, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:18 31.07.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 130 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını püskürtürken 350 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı konumlara geçti. İki saldırısı engellenen Ukrayna ordusunun kaybı 470 asker olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püküsttü. Düşman güçler 710 asker, bir adet Alman yapımı Leopard tankını ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, Batı yönündeki ilerleyişini sürdürdü. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 350 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 150 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu 100 kadar asker kaydetti.
Rus hava savunma kuvvetleri son 24 saatte 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 42 Ukrayna insansız hava aracını imha etti.
A Ukrainian soldier helps a wounded fellow. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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