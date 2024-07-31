https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rus-uzman-trumpin-ekibi-pentagonda-buyuk-bir-revizyona-gidecek-1086369486.html
Rus uzman: Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gidecek
Rus uzman: Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gidecek
Sputnik Türkiye
Batı asker ve diplomatların, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alma olasılığına artık inanmadığı ve önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerinin... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T13:01+0300
2024-07-31T13:01+0300
2024-07-31T12:55+0300
dünya
abd
donald trump
nato
avrupa birliği
ab
ukrayna
almanya
ursula von der leyen
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102437/20/1024372064_217:0:3892:2067_1920x0_80_0_0_61c9fee6e28214bc5489b4a96765cf08.jpg
Welt gazetesi, adlarının açıklanmasını istemeyen NATO uzmanları ve Brüksel’deki diplomatlara atıfla, Batı asker ve uzmanlarının Kiev’in askeri başarılar elde edebileceğine artık inanmadığını yazdı. “Brüksel'de neredeyse hiç kimse artık Kiev'in kaybettiği toprakları geri kazanmasını beklemiyor” yazan Welt, Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunda kim olursa olsun en olası sonucun önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerine geçiş olarak göründüğünü belirtti.Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşlarını değerlendiren siyaset uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:ABD’de kasımdaki seçimi kazanacağına artık tüm dünyada kesin gözle bakılan Donald Trump’ın da Ukrayna konusunda Rusya’yla görüşmelerden yana olduğunu kaydeden uzman, “Danışmanları, bir saldırı durumunda NATO'nun ortak savunma taahhüdünü yerine getirmeyeceklerini dile getirdi. Bence Çin'in daha da güçlenmesini önlemek için ABD'nin odağını Asya'ya nasıl yönlendireceklerine dair planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Japonya’yı daha fazla Patriot füzesi üretmeye zorlamaya çalıştığını anlatan Dudakov, ama Japonların sadece yılda 30 füze üretecek kapasitede olduğunun ortaya çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Dudakov, "Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gitmeyi ve çoğu çatışmaya katılımı azaltmayı vaat ediyor" diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusya-kievin-saheldeki-teroristlerle-isbirligi-yapmasi-sasirtici-degil-1086364484.html
avrupa birliği
ukrayna
almanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102437/20/1024372064_676:0:3432:2067_1920x0_80_0_0_daab2d0dd08791f2cc4cb81065cfde3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
abd, donald trump, nato, avrupa birliği, ab, ukrayna, almanya, ursula von der leyen, ingiltere, storm shadow, patriot, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, donald trump, nato, avrupa birliği, ab, ukrayna, almanya, ursula von der leyen, ingiltere, storm shadow, patriot, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
Rus uzman: Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gidecek
Batı asker ve diplomatların, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alma olasılığına artık inanmadığı ve önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerinin başlamasını beklediği haberini değerlendiren siyaset uzmanı Dudakov, Trump’ın seçimi kazanması durumunda ABD’nin çatışmalardaki katılımını azaltacağını belirtti.
Welt gazetesi, adlarının açıklanmasını istemeyen NATO uzmanları ve Brüksel’deki diplomatlara atıfla, Batı asker ve uzmanlarının Kiev’in askeri başarılar elde edebileceğine artık inanmadığını yazdı. “Brüksel'de neredeyse hiç kimse artık Kiev'in kaybettiği toprakları geri kazanmasını beklemiyor” yazan Welt, Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunda kim olursa olsun en olası sonucun önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerine geçiş olarak göründüğünü belirtti.
Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşlarını değerlendiren siyaset uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Avrupa’nın ne düşündüğünü anlamak için olgulara bakmak yeterli. Almanya artık 2025’ten başlayarak yardım dilimlerini yarıya indirerek 4 milyar avroya düşürüyor. Ursula von der Leyen Avrupa'nın yeniden silahlanmasına yardım etme sözü veriyor ama Brüksel'in bunun için parası yok. Geriye İngiltere kalıyor ama Londra'nın askeri cephaneliği zaten tükenmiş durumda. Storm Shadow füze stokları tükeniyor ve yenileri üretilmiyor. Devlet bütçesinde 120 milyar sterlinlik bir delik var. Yeniden silahlanma için para yok ve İşçi Partisi askeri harcamaları arttırmak için acele etmiyor. Genel olarak Avrupa'da savaş karşıtlığı popülerlik kazanıyor ve Avrupa Parlamentosu'ndaki AB karşıtı milletvekillerinin sayısı arttı.
ABD’de kasımdaki seçimi kazanacağına artık tüm dünyada kesin gözle bakılan Donald Trump’ın da Ukrayna konusunda Rusya’yla görüşmelerden yana olduğunu kaydeden uzman, “Danışmanları, bir saldırı durumunda NATO'nun ortak savunma taahhüdünü yerine getirmeyeceklerini dile getirdi. Bence Çin'in daha da güçlenmesini önlemek için ABD'nin odağını Asya'ya nasıl yönlendireceklerine dair planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Japonya’yı daha fazla Patriot füzesi üretmeye zorlamaya çalıştığını anlatan Dudakov, ama Japonların sadece yılda 30 füze üretecek kapasitede olduğunun ortaya çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD içinde de benzer sorunlar var. Burada da yılda 300-500 Patriot füzesinden fazlasını üretemiyorlar. Ukrayna'da imha edilenlerin yerine bir NASAMS sistemi inşa etmek en az 2 yıl alıyor. Macaristan, 5-6 yıl önce sipariş ettiği NASAMS'ları yeni teslim almaya başladı. Tayvan, sipariş ettiği beş NASAMS’ı daha çok uzak gelecekte teslim alacak. Patriot bataryalarının montajı daha da uzun sürüyor. Pentagon, bataryaları Japonya ve Avrupa'dan Ukrayna'ya göndermek ve orada imha etmek zorunda.
Dudakov, "Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gitmeyi ve çoğu çatışmaya katılımı azaltmayı vaat ediyor" diye kaydetti.