https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rus-uzman-trumpin-ekibi-pentagonda-buyuk-bir-revizyona-gidecek-1086369486.html

Rus uzman: Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gidecek

Rus uzman: Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gidecek

Sputnik Türkiye

Batı asker ve diplomatların, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alma olasılığına artık inanmadığı ve önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerinin... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T13:01+0300

2024-07-31T13:01+0300

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Welt gazetesi, adlarının açıklanmasını istemeyen NATO uzmanları ve Brüksel’deki diplomatlara atıfla, Batı asker ve uzmanlarının Kiev’in askeri başarılar elde edebileceğine artık inanmadığını yazdı. “Brüksel'de neredeyse hiç kimse artık Kiev'in kaybettiği toprakları geri kazanmasını beklemiyor” yazan Welt, Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunda kim olursa olsun en olası sonucun önümüzdeki 6-9 ay içinde barış görüşmelerine geçiş olarak göründüğünü belirtti.Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşlarını değerlendiren siyaset uzmanı Malek Dudakov, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:ABD’de kasımdaki seçimi kazanacağına artık tüm dünyada kesin gözle bakılan Donald Trump’ın da Ukrayna konusunda Rusya’yla görüşmelerden yana olduğunu kaydeden uzman, “Danışmanları, bir saldırı durumunda NATO'nun ortak savunma taahhüdünü yerine getirmeyeceklerini dile getirdi. Bence Çin'in daha da güçlenmesini önlemek için ABD'nin odağını Asya'ya nasıl yönlendireceklerine dair planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Japonya’yı daha fazla Patriot füzesi üretmeye zorlamaya çalıştığını anlatan Dudakov, ama Japonların sadece yılda 30 füze üretecek kapasitede olduğunun ortaya çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Dudakov, "Trump'ın ekibi Pentagon'da büyük bir revizyona gitmeyi ve çoğu çatışmaya katılımı azaltmayı vaat ediyor" diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusya-kievin-saheldeki-teroristlerle-isbirligi-yapmasi-sasirtici-degil-1086364484.html

avrupa birliği

ukrayna

almanya

ingiltere

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