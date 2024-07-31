Putin, Endonezya'nın müstakbel lideriyle görüştü: Avrasya Ekonomik Birliği'yle anlaşma imzaya hazır
© Sputnik / Григорий СысоевPutin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya ve Endonezya arasındaki ilişkiler, Moskova'da temaslar sırasında etraflıca ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya'nın Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yla Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin'de Subianto ile görüşen Putin, basına açık kısımda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda iki kat arttığını belirten Putin, "Tarım ürünleri sevkiyatımızı artırmaya, enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında yatırım projelerini hayata geçirmeye hazırız" dedi.
Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik anlaşmanın imzaya fiilen hazır olduğunu ve bunun da ikili ticarete olumlu katkı yapacağını ifade etti.
Subianto ise Rusya'nın Endonezya için dost bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin bu düzeyde kalmasını istediğini vurguladı.
Kremlin'de Subianto ile görüşen Putin, basına açık kısımda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda iki kat arttığını belirten Putin, "Tarım ürünleri sevkiyatımızı artırmaya, enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında yatırım projelerini hayata geçirmeye hazırız" dedi.
Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik anlaşmanın imzaya fiilen hazır olduğunu ve bunun da ikili ticarete olumlu katkı yapacağını ifade etti.
Subianto ise Rusya'nın Endonezya için dost bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin bu düzeyde kalmasını istediğini vurguladı.
'Rusya'yı Endonezya ekonomisinde daha fazla görmek istiyoruz'
Rusya'nın Endonezya ekonomisinde daha fazla faaliyet göstermesine açık olduklarını aktaran Subianto, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Bali'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirmesini de desteklediklerini kaydetti.
Savunma Bakanı Belousov: Endonezya, Asya Pasifik'teki en önemli ortaklarımızdan biri
Öte yandan Subianto, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'la da bir araya geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma alanında Rusya-Endonezya ikili işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekte gelişmesi ele alındı.
Belousov, Endonezya'yı Moskova'nın Asya Pasifik'teki en önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini söyledi.
Subianto'yla görüşmesi sırasında Kremlin'in Endonezya'ya bakışına dikkat çeken Belousov, "Endonezya'yı Rusya'nın Asya Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarından biri olarak görüyoruz" dedi.
Rusya ve Endonezya'nın bu yıl dostluk ilişkilerinin tesisinin yıldönümünü kutladığını anımsatan Belousov, görüşmenin bakanlıklar arasındaki bağların güçlendirilmesine, yeni fikirlere ilave ivme kazandırılmasına ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmaların daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu vurguladı.
Endonezya ile özellikle denizde ortak askeri tatbikatlara önem verdiklerinin altını çizen Belousov, Rusya topraklarında yapılan askeri tatbikatlara Endonezyalı gözlemcilerin ve askeri birliklerin katılmasını beklediklerini ifade etti.
20 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Subianto, 20 Ekim'de yeni görevine resmen başlayacak.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma alanında Rusya-Endonezya ikili işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekte gelişmesi ele alındı.
Belousov, Endonezya'yı Moskova'nın Asya Pasifik'teki en önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini söyledi.
Subianto'yla görüşmesi sırasında Kremlin'in Endonezya'ya bakışına dikkat çeken Belousov, "Endonezya'yı Rusya'nın Asya Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarından biri olarak görüyoruz" dedi.
Rusya ve Endonezya'nın bu yıl dostluk ilişkilerinin tesisinin yıldönümünü kutladığını anımsatan Belousov, görüşmenin bakanlıklar arasındaki bağların güçlendirilmesine, yeni fikirlere ilave ivme kazandırılmasına ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmaların daha da geliştirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu vurguladı.
Endonezya ile özellikle denizde ortak askeri tatbikatlara önem verdiklerinin altını çizen Belousov, Rusya topraklarında yapılan askeri tatbikatlara Endonezyalı gözlemcilerin ve askeri birliklerin katılmasını beklediklerini ifade etti.
20 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Subianto, 20 Ekim'de yeni görevine resmen başlayacak.