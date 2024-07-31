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İspanya'da hükümete 'İsrail'le diplomatik ilişkileri sonlandırın' çağrısı
İspanya'da hükümete 'İsrail'le diplomatik ilişkileri sonlandırın' çağrısı
Sputnik Türkiye
İspanya'da eski Eşitlik Bakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Irene Montero, hükümete, İsrail ile diplomatik ilişkileri askıya alma çağrısı yaptı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T16:11+0300
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Irene Montero, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Fuad Şükür'ü hedef alması hakkında "Durmayacaklar ve Avrupa bu soykırımlara ortak olmayı bırakmalı" ifadesini kullandı.İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrısını yineleyen Montero, İspanyol hükümetinden İsrail güçlerine yakıt taşıyan ve şu anda İspanyol sularında bulunan gemiye el koyarak, İsrail'e ulaşmasını engellemesini istedi.İsrail güçleri dün, Lübnan'ın başeknti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.
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israil, lübnan, beyrut, fuad şükür, saldırı, suikast, suikast girişimi, ispanya, irene montero, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İspanya'da hükümete 'İsrail'le diplomatik ilişkileri sonlandırın' çağrısı

16:11 31.07.2024
montero
montero - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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İspanya'da eski Eşitlik Bakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Irene Montero, hükümete, İsrail ile diplomatik ilişkileri askıya alma çağrısı yaptı.
Irene Montero, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Fuad Şükür'ü hedef alması hakkında "Durmayacaklar ve Avrupa bu soykırımlara ortak olmayı bırakmalı" ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrısını yineleyen Montero, İspanyol hükümetinden İsrail güçlerine yakıt taşıyan ve şu anda İspanyol sularında bulunan gemiye el koyarak, İsrail'e ulaşmasını engellemesini istedi.

İsrail güçleri dün, Lübnan'ın başeknti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.
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