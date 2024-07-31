https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/polonya-belarus-sinirina-asker-yigacak-1086368570.html
Polonya, Belarus sınırına asker yığacak
Polonya, Belarus sınırına asker yığacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin Doğu Avrupa'daki kalesi olarak nitelendirilen Polonya'nın Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkesinin yeni bir piyade tümeni oluşturduğunu... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T12:09+0300
2024-07-31T12:09+0300
2024-07-31T12:09+0300
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Gazetecilere yaptığı açıklamada, “En modern ekipmanı burada konuşlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Kosiniak-Kamysz, bu girişimin hem Polonya’nın hem de NATO'nun doğu kanadı için iyi haber olduğunu vurguladı.Polonya Savunma Bakanı, “1. Piyade Tümeni oluşturulma aşamasında. Tümenin tugaylarından birinin Bialystok'a (Belarus sınırına 60 km mesafede bir şehir) yerleştirilmesine karar verildi” derken, bunun mekanize bir tugay olacağını da ekledi.Polonya’da 1'inci Lejyon Piyade Tümeni'nin oluşturulmasına Eylül 2022'de başlanmıştı.Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tümen, 4 genel ordu tugayı, bir topçu tugayı, silahlı kuvvetlerin çeşitli kollarından 4 alay ve 4 farklı kentin garnizonlarında bulunan 3 özel tabur dahil olmak üzere 12 askeri birlikten oluşacak.Gücü 30 bin askeri aşacak olan tugayın, K2 Black Panther, ABD yapımı Abrams ve K9 Thunder tanklarıyla birlikte, Krab obüsleri ve Gladius insansız hava sistemleri ile donatılacağı da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/polonyadan-belarus-sinirinda-ozel-operasyon-17-bin-asker-katilacak-1085939387.html
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belarus, polonya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, doğu avrupa, baltık ülkeleri, rusofobi
belarus, polonya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, doğu avrupa, baltık ülkeleri, rusofobi
Polonya, Belarus sınırına asker yığacak
ABD'nin Doğu Avrupa'daki kalesi olarak nitelendirilen Polonya'nın Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkesinin yeni bir piyade tümeni oluşturduğunu söylerken, mekanize tugaylardan birinin Belarus sınırında konuşlandırılacağını duyurdu.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, “En modern ekipmanı burada konuşlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Kosiniak-Kamysz, bu girişimin hem Polonya’nın hem de NATO'nun doğu kanadı için iyi haber olduğunu vurguladı.
Polonya Savunma Bakanı, “1. Piyade Tümeni oluşturulma aşamasında. Tümenin tugaylarından birinin Bialystok'a (Belarus sınırına 60 km mesafede bir şehir) yerleştirilmesine karar verildi” derken, bunun mekanize bir tugay olacağını da ekledi.
Polonya’da 1'inci Lejyon Piyade Tümeni'nin oluşturulmasına Eylül 2022'de başlanmıştı.
Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tümen, 4 genel ordu tugayı, bir topçu tugayı, silahlı kuvvetlerin çeşitli kollarından 4 alay ve 4 farklı kentin garnizonlarında bulunan 3 özel tabur dahil olmak üzere 12 askeri birlikten oluşacak.
Gücü 30 bin askeri aşacak olan tugayın, K2 Black Panther, ABD yapımı Abrams ve K9 Thunder tanklarıyla birlikte, Krab obüsleri ve Gladius insansız hava sistemleri ile donatılacağı da kaydedildi.