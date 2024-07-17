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Polonya'dan Belarus sınırında özel operasyon: 17 bin asker katılacak
Polonya'dan Belarus sınırında özel operasyon: 17 bin asker katılacak
Sputnik Türkiye
Belarus sınırının bazı bölümlerinde hareket kısıtlaması getiren ve asker sayısını artıran Polonya, 1 Ağustos'tan itibaren sınır bölgesinde özel operasyona... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:58+0300
2024-07-17T14:58+0300
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polonya savunma bakanı wladyslaw kosiniak-kamysz
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin Belarus'la olan sınırının korunması için 1 Ağustos'tan itibaren 17 askerin katılacağı bir özel operasyon başlatacaklarını açıkladı.Kosiniak-Kamysz, "17 bin askerin katılacağı 'Güvenli Podlaklya' misyonu olacak. Bu, sınırı koruma misyonları ve sınırın korunmasıyla ilgili özel talimler bittikten sonra gerçekleşecek" dedi.Kosiniak-Kamysz, gerekli görülmesi halinde bölgeye takviye güç sevk edeceklerinin de altını çizdi.Daha önce Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Belarus sınırında şu anda görev yapan 6 bin Polonyalı sınır muhafızının sayısının 1 Ağustos'tan itibaren 8 bine çıkarılacağını, 9 bin sınır muhafızının da yedekte tutularak gerektiğinde 48 saat içinde sınıra gönderileceğini belirtmişti.Polonya-Belarus sınırı, yaklaşık 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip.Daha önce sınırın 60 kilometrelik kısmını kapsayan ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan 'hareket kısıtlaması' uygulaması çerçevesinde, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor.Mayıs sonunda Belarus sınırında görev yapan Polonyalı bir asker, bir göçmen tarafından bıçaklanmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından Polonya yönetimi, Belarus sınırının güvenliği için önlem alacaklarını duyurmuştu.Polonya, 2022 yılı başında Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yasadışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.Yüksekliği 5.5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'yle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2.5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.
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polonya, polonya-belarus göçmen krizi, belarus, sınır, sınır kapısı, polonya-belarus sınırı, asker, ordu, polonya savunma bakanı wladyslaw kosiniak-kamysz, wladyslaw kosiniak-kamysz, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donald tusk

Polonya'dan Belarus sınırında özel operasyon: 17 bin asker katılacak

14:58 17.07.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinBelarus- Polonya göçmen krizi
Belarus- Polonya göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Belarus sınırının bazı bölümlerinde hareket kısıtlaması getiren ve asker sayısını artıran Polonya, 1 Ağustos'tan itibaren sınır bölgesinde özel operasyona başlayacak.
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin Belarus'la olan sınırının korunması için 1 Ağustos'tan itibaren 17 askerin katılacağı bir özel operasyon başlatacaklarını açıkladı.

Kosiniak-Kamysz, "17 bin askerin katılacağı 'Güvenli Podlaklya' misyonu olacak. Bu, sınırı koruma misyonları ve sınırın korunmasıyla ilgili özel talimler bittikten sonra gerçekleşecek" dedi.

Kosiniak-Kamysz, gerekli görülmesi halinde bölgeye takviye güç sevk edeceklerinin de altını çizdi.

Daha önce Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Belarus sınırında şu anda görev yapan 6 bin Polonyalı sınır muhafızının sayısının 1 Ağustos'tan itibaren 8 bine çıkarılacağını, 9 bin sınır muhafızının da yedekte tutularak gerektiğinde 48 saat içinde sınıra gönderileceğini belirtmişti.

Polonya-Belarus sınırı, yaklaşık 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip.

Daha önce sınırın 60 kilometrelik kısmını kapsayan ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan 'hareket kısıtlaması' uygulaması çerçevesinde, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor.

Mayıs sonunda Belarus sınırında görev yapan Polonyalı bir asker, bir göçmen tarafından bıçaklanmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Polonya yönetimi, Belarus sınırının güvenliği için önlem alacaklarını duyurmuştu.

Polonya, 2022 yılı başında Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yasadışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.

Yüksekliği 5.5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.

Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'yle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2.5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.
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