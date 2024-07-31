https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/otoyol-ucretini-odemeden-gecenlere-yonelik-degisiklik-yapildi-1086369125.html
Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı
Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı
Sputnik Türkiye
Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T12:57+0300
2024-07-31T12:57+0300
2024-07-31T12:57+0300
türkiye
otoyol
resmi gazete
karayolları genel müdürlüğü
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Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bolu-dagi-tunelinde-calisma-basladi-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-kac-gun-surecek-1086362164.html
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otoyol, resmi gazete, karayolları genel müdürlüğü
otoyol, resmi gazete, karayolları genel müdürlüğü
Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı
Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.