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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
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'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı
'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı
Sputnik Türkiye
Haniye suikastını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in soykırımda yeni bir aşamaya geçti, bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe basmıştır... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye’nin İran'da bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı'İlk kez açıklandı: 'Haniye öldürülmeseydi Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı'
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'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı

10:33 31.07.2024 (güncellendi: 11:22 31.07.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Haniye suikastını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in soykırımda yeni bir aşamaya geçti, bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe basmıştır. Bugün artık bir dönüm noktası, doğrudan tetiği çektiler" dedi.
Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye’nin İran'da bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

'İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı'

"İsrail'in soykırımda yeni bir aşamaya geçti, bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe basmıştır. Bugün artık bir dönüm noktası, doğrudan tetiği çektiler"

İlk kez açıklandı: 'Haniye öldürülmeseydi Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı'

“Mahmut Abbas ve İsmail Haniye’nin aynı gün Meclis’te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı.”
İsrail ABD baryak ve Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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