https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/omer-celik-israil-bolgesel-savasi-baslatmak-icin-ilk-tetige-basmistir-1086364291.html

'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı

'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı

Sputnik Türkiye

Haniye suikastını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in soykırımda yeni bir aşamaya geçti, bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe basmıştır... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

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politika

ömer çelik

israil

israil-filistin

gazze

ismail haniye

açıklama

açıklama

açıklama

açıklama

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Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye’nin İran'da bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı'İlk kez açıklandı: 'Haniye öldürülmeseydi Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-sonrasi-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-saldiri-olursa-israile-yardim-ederiz-1086360722.html

israil

gazze

abd

iran

tahran

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