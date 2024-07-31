https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-sonrasi-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-saldiri-olursa-israile-yardim-ederiz-1086360722.html

Haniye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Haniye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T09:10+0300

2024-07-31T09:10+0300

2024-07-31T09:30+0300

dünya

ismail haniye

suikast

beyaz saray

açıklama

açıklama

açıklama

açıklama

ismail heniyye

israil

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.Filipinler’e ziyarette bulunan Pentagon Şefi, basın mensuplarına açıklamasında, Ortadoğu'daki gerilimi şu sözlerle değerlendirdi:“Tansiyonu düşürmek ve sorunları diplomatik yollarla çözmek için çaba gösterdiğimize ikna olmak için çok çalışacağız” diyen Austin, İsrail’e yönelik bir saldırı olması halinde “Nisan ayında olduğu gibi” yine İsrail'e yardım edeceklerini kaydetti.İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.Başta yorum yapmamışlardıİsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Filistin Hamas hareketinin Politbüro başkanı İsmail Haniyeh'nin ölümüyle ilgili haberlerden haberdar olduğunu söyledi.Kanal, yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğü yönündeki haberlerden haberdardır" dedi.CNN'in belirttiği gibi kanalın muhatabı olayla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetmişti.Hizbullah doğruladı: İsrail’in vurduğu evde komutanımız vardıLübnan Hizbullah, İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı akşamı vurduğu apartmanda üst düzey komutanı Fuad Şükrü’nün bulunduğunu doğruladı, ama henüz ölüp ölmediğini bilmediklerini belirtti.Hizbullah’ın açıklamasında, “Siyonist düşmanın dün Salı günü Beyrut'un güney banliyölerine bir saldırı düzenlediği ve bir apartmanı vurduğu öğrenildi. Fuad Şükrü saldırı anında söz konusu binadaydı. Arama-kurtarma çalışmalarının, komutanımız ve diğer apartman sakinlerine ilişkin sonucunu bekliyoruz” ifadesine yer verildi.İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı akşamı bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükrü hedef alınmıştı. İsrail ordusu Şükrü'yü öldürdüğünü öne sürmüştü.İsrail, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Cumartesi günü düzenlenen saldırıdan doğrudan Şükrü'yü sorumlu tutmuştu. Hizbullah, 12 çocuk ve gencin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html

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